Haberler Yaşam Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili hastane ve Bakan Koca'dan açıklama!

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:28

Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili hastane ve Bakan Koca'dan açıklama!

Nisan Mihriban bebek sağlık durumu ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından çekilen yürekleri ısıtan o video ile Türkiye'nin kalbinde yer edinen minik bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği haberleri sonrası Bakan Koca'dan açıklama gelmişti. Son dakika gelişmesi sonrası "Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. Durumunun ciddiyetini koruduğu bilinirken Türkiye küçük kızdan gelecek güzel haberi bekliyor. Peki, Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? İşte ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı minik bebeğin son durumuna dair detaylar...