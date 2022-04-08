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Haberler Yaşam Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili hastane ve Bakan Koca'dan açıklama!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:28

Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili hastane ve Bakan Koca'dan açıklama!

Nisan Mihriban bebek sağlık durumu ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından çekilen yürekleri ısıtan o video ile Türkiye'nin kalbinde yer edinen minik bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği haberleri sonrası Bakan Koca'dan açıklama gelmişti. Son dakika gelişmesi sonrası "Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. Durumunun ciddiyetini koruduğu bilinirken Türkiye küçük kızdan gelecek güzel haberi bekliyor. Peki, Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? İşte ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı minik bebeğin son durumuna dair detaylar...

Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili hastane ve Bakan Koca’dan açıklama!

Bakan Koca ve hastaneden Nisa bebek için son sağlık durumu açıklaması geldi. Beyin ölümünün gerçekleştiği açısında ortaya atılan iddiaların ardından Bakan Koca, yüreklere bir miktar da olsa su serpen açıklamada bulunmuş durumunun ciddiyetini korumasına karşın beyin ölümü tespit edilememiştir ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada ise "Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Nisa Mihriban bebeğin son sağlık durumu ve detaylar...

Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili hastane ve Bakan Koca’dan açıklama!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğe ilişkin açıklama yaptı.

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Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili hastane ve Bakan Koca’dan açıklama!

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz."

Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili hastane ve Bakan Koca’dan açıklama!

Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastane başhekimliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nisa Mihriban bebek, hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği'nde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."

Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili hastane ve Bakan Koca’dan açıklama!

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.

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