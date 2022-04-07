MAKİNEYE BAĞLI OLARAK YAŞIYOR

Nisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyuruldu. Duyumlar yılan hikâyesine dönmüş, hatta "Nisa bebek öldü" diye açıklanmıştı. Ancak durum öyle değildi. Nisa bebek onca ihmale ve sevgisizliğe inat ölüme çalım atıyordu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz yavru makineye bağlı yaşatılıyor.

30 DAKİKA KALP MASAJI

Hastaneden yapılan açıklamada ise "Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından solunum ve dolaşımın aniden durması sonucu doktor ve hemşire refakatinde 112 ambulans ile kalp masajı yapılarak hastanenin acil birimine getirilmiştir.

Pendik'te boş arazide bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.