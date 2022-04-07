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Haberler Yaşam Nisa bebek ile ilgili flaş gelişme! Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Türkiye'yi yasa boğan olay...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:54

Nisa bebek ile ilgili flaş gelişme! Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Türkiye'yi yasa boğan olay...

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın çektiği yürekleri ısıtan video ile tanıdığımız Nisa Mihriban bebek ile ilgili geçtiğimiz gün Türkiye'yi yasa boğan o haber gelmişti. Son dakika haberiyle beraber "Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?" soruları ülke gündemindeki yerini aldı. Öte yandan Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; minik bebeğin hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Bilindiği gibi minik kız, geçtiğimiz günlerde sokağa terkedilmiş şekilde bulunmuş ATT Büşra Durmaz ise kendisine sütannelik yapmış ve ambulansta çektiği video ile zihinlere kazınmıştı. Peki, Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, terk edilen bebeğin son sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Nisa bebek ile ilgili flaş gelişme! Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Türkiye’yi yasa boğan olay...

Nisa Mihriban bebek sağlık durumu ile gündemdeki yerini aldı. ATT Büşra Durmaz'ın Türkiye'ye tanıştırdığı bebek, kötüleşen sağlık durumu ile yoğun bakıma alındı. Küçük kız, sokağa terk edilmiş halde bulunmuş ardından ise bir Acil Tıp Teknisyeni ona sütannelik yapmıştı. Gelen acı haber sonrası "ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, terk edilen bebeğin son sağlık durumu nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Nisa bebeğin hayati sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve durumunun takip edildiğini söyledi...

Nisa bebek ile ilgili flaş gelişme! Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Türkiye’yi yasa boğan olay...

NİSA MİHRİBAN BEBEK SON SAĞLIK DURUMU

BAKAN KOCA: "DURUMU TAKİP EDİLİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Nisa bebeğin hayati sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve durumunun takip edildiğini söyledi.

Paylaşımında Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz."

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Nisa bebek ile ilgili flaş gelişme! Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Türkiye’yi yasa boğan olay...

MAKİNEYE BAĞLI OLARAK YAŞIYOR

Nisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyuruldu. Duyumlar yılan hikâyesine dönmüş, hatta "Nisa bebek öldü" diye açıklanmıştı. Ancak durum öyle değildi. Nisa bebek onca ihmale ve sevgisizliğe inat ölüme çalım atıyordu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz yavru makineye bağlı yaşatılıyor.

30 DAKİKA KALP MASAJI

Hastaneden yapılan açıklamada ise "Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından solunum ve dolaşımın aniden durması sonucu doktor ve hemşire refakatinde 112 ambulans ile kalp masajı yapılarak hastanenin acil birimine getirilmiştir.

Pendik'te boş arazide bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nisa bebek ile ilgili flaş gelişme! Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Türkiye’yi yasa boğan olay...

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.

Nisa bebek ile ilgili flaş gelişme! Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Türkiye’yi yasa boğan olay...

METRODA GÖRÜNTÜLENDİ

Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

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