Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın çektiği yürekleri ısıtan video ile tanıdığımız Nisa Mihriban bebek ile ilgili geçtiğimiz gün Türkiye'yi yasa boğan o haber gelmişti. Son dakika haberiyle beraber "Nisa bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?" soruları ülke gündemindeki yerini aldı. Öte yandan Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; minik bebeğin hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Bilindiği gibi minik kız, geçtiğimiz günlerde sokağa terkedilmiş şekilde bulunmuş ATT Büşra Durmaz ise kendisine sütannelik yapmış ve ambulansta çektiği video ile zihinlere kazınmıştı. Peki, Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, terk edilen bebeğin son sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...