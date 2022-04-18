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Haberler Yaşam Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:07

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi

Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'dan ayrıldığından beri sular durulmuyor. Kaybedilen yarış sonrası Barış Murat Yağcı'nın Yağmur ve Sude'yi teselli ettiğini gören Survivor Nisa Bölükbaşı, bir anda delirdi. Nisa, "kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor!" laflarını sarf etti. Bunları duyan Acun Ilıcalı'nın "Barış seni dövdü mü" sorusuna yarışmacıdan net bir cevap geldi. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi

Survivor 2020'de mücadele etmeye başladığından beri sosyal medyada sürekli gündem olan ve insanların hayatını merak ettiği yarışmacıların başında Nisa Bölükbaşı geliyor. Survivor 2020 bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, daha sonra ayrılma kararı almışlardı. İkili şimdi karşı takımlarda mücadele ediyor. İzleyiciler de Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında sorularını merak ediyor. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşındadır?

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

1998 yılında doğan genç yarışmacı 23 yaşındadır. Henüz 3 aylıkken yüzmeye başlayan Bölükbaşı, 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nin en iyi takımlarından biri için yüzmeye başladı. 8 yaşında tek ve çiftlerde profesyonel tenise başlayan Nisa, Prag Teniz Kulübü Cibulka'da 15 yıl boyunca oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve voleybol oynamaya başladı. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nin U20 kategorisinde takımıyla birlikte ikinci oldu.

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Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi

NİSA BÖLÜKBAŞI BOYU KAÇ?

Nisa Bölükbaşı'nın boyu 1.70'dir.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi

NİSA BÖLÜKBAŞI NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 23 yaşındadır.

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi

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