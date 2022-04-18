Haberler Yaşam Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi

Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:07

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi

Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'dan ayrıldığından beri sular durulmuyor. Kaybedilen yarış sonrası Barış Murat Yağcı'nın Yağmur ve Sude'yi teselli ettiğini gören Survivor Nisa Bölükbaşı, bir anda delirdi. Nisa, "kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor!" laflarını sarf etti. Bunları duyan Acun Ilıcalı'nın "Barış seni dövdü mü" sorusuna yarışmacıdan net bir cevap geldi. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…