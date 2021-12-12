Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Nisa Bölükbaşı yer alacak. Yarışmanın hayranları Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Nisa Bölükbaşı kimdir? İşte Nisa Bölükbaşı hayatı…