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Haberler Yaşam Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:36

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Nisa Bölükbaşı yer alacak. Yarışmanın hayranları Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Nisa Bölükbaşı kimdir? İşte Nisa Bölükbaşı hayatı…

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu seneki şampiyonluk için yarışacak isimlerden biride Nisa Bölükbaşı oldu. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa yaşında, nereli? İşte detaylar;

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'ta doğdu. Nisa, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.

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Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
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