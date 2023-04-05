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Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 16:29

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? MEB eğitim öğretim takvimi ile okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi?

Okullarda nisan ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı sorusu yanıt arıyor. Kahramanmaraş depremi yüzünden okullarda yarıyıl tatili bir hafta geç açılmıştı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ara tatil olacak mı, iptal mi sorusuna yanıt verdi. Vatandaşlar, "Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor" sorularına yanıt arıyor. Peki, ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi 2023? Okullarda, ara tatil kaç gün olacak, kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile konu hakkında detaylar

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? MEB eğitim öğretim takvimi ile okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi?

Okullarda nisan ara tatili ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi sorusu yanıt arıyor. Nisan ayına girmemizle birlikte 2. ara tatil 2023 için araştırmalar hız kazandı. söylemler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt verdi. İşte detaylar

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? MEB eğitim öğretim takvimi ile okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi?

ARA TATİL NİSAN AYINDA AYNI TARİHTE YAPILACAK!

MEB takvimine göre Nisan ayında gerçekleşen ara tatilin iptal olacağı yönündeki söylemler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarafından yanıtlandı.

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

Buna göre tatil beklendiği gibi Nisan ayında yapılacak. Öğretmenler de tatilde idari izinli sayılacak.

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NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? MEB eğitim öğretim takvimi ile okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi?

YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? MEB eğitim öğretim takvimi ile okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? MEB eğitim öğretim takvimi ile okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi?

AFET BÖLGESİNDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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