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Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 16:29

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? MEB eğitim öğretim takvimi ile okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi?

Okullarda nisan ara tatili ne zaman, kaç gün kaldı sorusu yanıt arıyor. Kahramanmaraş depremi yüzünden okullarda yarıyıl tatili bir hafta geç açılmıştı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ara tatil olacak mı, iptal mi sorusuna yanıt verdi. Vatandaşlar, "Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor" sorularına yanıt arıyor. Peki, ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi 2023? Okullarda, ara tatil kaç gün olacak, kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile konu hakkında detaylar