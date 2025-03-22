NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Mart ayı sona ererken, öğrenciler yoğun ders temposundan bir süre uzaklaşmak için Nisan ara tatilini dört gözle bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim takvimine göre, 2. dönemdeki ara tatil, hafta sonları da dâhil olmak üzere 9 gün sürecek. Bu tatil, öğrencilere derslerden uzaklaşarak soluklanma imkanı sunacak. Peki; 2025 ikinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, Nisan ara tatil takvimi.