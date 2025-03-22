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Giriş Tarihi: 22.03.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:38

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi, 3 Şubat 2025 tarihi itibarıyla başlamış bulunuyor. Öğrenciler, yoğun bir ders programına devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, Nisan ayında ara tatil yapma fırsatı bulacaklar. Bu tatil, öğrencilere hem dinlenme hem de yeniden enerji toplama imkânı sunacak. Peki, MEB takvimine göre 2. dönem ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte Nisan ara tatili tarihleri ve tüm detaylar.

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Mart ayı sona ererken, öğrenciler yoğun ders temposundan bir süre uzaklaşmak için Nisan ara tatilini dört gözle bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim takvimine göre, 2. dönemdeki ara tatil, hafta sonları da dâhil olmak üzere 9 gün sürecek. Bu tatil, öğrencilere derslerden uzaklaşarak soluklanma imkanı sunacak. Peki; 2025 ikinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, Nisan ara tatil takvimi.

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
Nisan ara tatil tarihleri 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler 28 Mart Cuma günü son ders zilinin çalması ile tatile başlayacak.

Ramazan Bayramı tatili de 29, 30, 31 Mart ve 01 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gün sürecek. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelecek.

Ramazan Bayramı'nın içerisinde yer alacağı ara tatil toplamda hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek.

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NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Ara tatil 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatili sonrasında öğrenciler 7 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devam edecek.

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin verilmesi ile yaz tatiline girecek.

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?