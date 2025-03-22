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NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
12:38
NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi, 3 Şubat 2025 tarihi itibarıyla başlamış bulunuyor. Öğrenciler, yoğun bir ders programına devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, Nisan ayında ara tatil yapma fırsatı bulacaklar. Bu tatil, öğrencilere hem dinlenme hem de yeniden enerji toplama imkânı sunacak. Peki, MEB takvimine göre 2. dönem ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte Nisan ara tatili tarihleri ve tüm detaylar.