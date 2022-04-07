Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nisan ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 17:07

Nisan ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Politika faizini 14'te sabit tutan TCBM Merkez Bankası faiz kararı için bu ay nasıl bir yol izleyecek merak konusu haline geldi. TCMB Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleriyle bu haftanın gündem maddeleri arasında yer alıyor. TCMB yaptığı son açıklamada; "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı. Peki, 2022 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte konuya dair merak edilenler...

Nisan ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Tarih yaklaştıkça yurt içi piyasalarında da gözler TCMB Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz ay faizleri sabit tutma kararı alan kurulun bu ayki toplantı tarihi merak ediliyor. Bu noktada "2022 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı ne zaman ve ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, PPK toplantısı ne zaman ayın kaçında yapılacak? İşte tüm detaylar...

Nisan ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için 14 Nisan 2022 Perşembe günü toplanacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nisan ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor.Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Nisan ayı 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Ancak sürprizler de olabilir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon oranı sonrası faiz kararında düzenleme yapılabilir.

SON DAKİKA