Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Nisan kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak olan mart ayı enflasyon oranı ile birlikte başlayacak. Bilindiği üzere TEFE - TÜFE rakamları baz alınarak belirlenen kira zammı Adalet Bakanlığı kararı doğrultusunda sabitlendi. Yeni aya girilmesiyle beraber kararın geçerlilik tarihi sorgulanmaya başlandı. Nisan kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı son durum merak konusu oldu. Peki, 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, son durum…