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Haberler Yaşam Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Nisan kira artış oranı hesaplama
Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 10:03

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Nisan kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak olan mart ayı enflasyon oranı ile birlikte başlayacak. Bilindiği üzere TEFE - TÜFE rakamları baz alınarak belirlenen kira zammı Adalet Bakanlığı kararı doğrultusunda sabitlendi. Yeni aya girilmesiyle beraber kararın geçerlilik tarihi sorgulanmaya başlandı. Nisan kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmayı sağlayan güncel kira artışı son durum merak konusu oldu. Peki, 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, son durum…

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Nisan kira artış oranı hesaplama

Nisan kira artış oranı hesaplama işlemleri yeni aya girilmesiyle beraber başladı. Mart enflasyon oranı 3 Nisan bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Bilindiği üzere enflasyon verileri kira zammı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Ancak kira artışı Adalet Bakanlığı kararı ile bir süredir sabit tutuluyor. Düzenlemenin geçerlilik tarihi bu yıl içinde sona erecek. Bu noktada 2023 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, TEFE - TÜFE oranları sonrası kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, detaylar…

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Nisan kira artış oranı hesaplama

2023 MART ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; yılın üçüncü ayı olan Mart enflasyon rakamları da 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Nisan kira artış oranı hesaplama

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Nisan kira artış oranı hesaplama

2023 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 Nisan kira artış oranı hesaplama

KİRA DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.

Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.

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