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Haberler Yaşam Noel ne zaman, bugün mü? Noel nedir, Christmas nasıl ve neden kutlanır? İşte Noel tarihi!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 09:26

Noel ne zaman, bugün mü? Noel nedir, Christmas nasıl ve neden kutlanır? İşte Noel tarihi!

Takvimlerde "Noel" olarak işaretlenen tarihi gören pek çok kişi, Noel nedir ve neden kutlanır sorusuna yanıt arıyor. İslamiyet'te yeri olmayan ve Hristiyan bayramı olan bu özel gün, yılbaşı ile karıştırıldığı için tartışmalara yol açmaktadır. Bu nedenle yılbaşı ile Christmas arasındaki fark merak ediliyor. Noel ne zaman, bugün mü? İşte merak edilenlerin yanıtı.

Noel ne zaman, bugün mü? Noel nedir, Christmas nasıl ve neden kutlanır? İşte Noel tarihi!

Yılbaşından farklı olarak, Hristiyanlık'ta İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel günü pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kimileri Noel ne zaman, bugün mü diye merak ederken bu özel günün tarihine ilişkin merak edilenler arasında Noel nedir ve neden kutlanır sorusu da yer alıyor. İşte Noel hakkında detaylar ve bu tarihin anlamı.

Noel ne zaman, bugün mü? Noel nedir, Christmas nasıl ve neden kutlanır? İşte Noel tarihi!

NOEL NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.

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Noel ne zaman, bugün mü? Noel nedir, Christmas nasıl ve neden kutlanır? İşte Noel tarihi!

NOEL NEDİR?

Noel yılbaşıyla karıştırıldığı için yanlış anlaşılmaktadır. Ancak yılbaşı ve Noel farklı kavramlar olup Noel bir Hristiyan bayramı olarak bilinmektedir. Bu terim, Latince'de Latince'de "Tanrı'nın doğum günü" anlamına gelen ve Hz. Îsâ'nın doğum günü kutlamasını ifade eden dies natalis teriminin Fransızca karşılığıdır (noël). Bu terim diğer Batı dillerinde Il natale (İtalyanca), cristes-maesse (eski İng.), kerst-misse (Danca) gibi kalıplarla karşılanmış, günümüz İngilizce'sine de christmas şeklinde geçmiştir.

NOEL VE YILBAŞI AYNI ŞEY Mİ?

Ülkemizde Yılbaşı sık sık Noel'le karıştırılır. Halbuki Noel ve Yılbaşı birbirinden farklı şeylerdir. Noel bir Hristiyan bayramıyken Yılbaşı ise yeni bir senenin başlangıcını simgeleyen temsili bir gündür. Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır. Miladi takvimde 1 Ocak yılın ilk günü olduğu için miladi takvim kullanan ülkeler 31 Aralık gecesinde yılbaşı kutlaması yapar.

Noel ne zaman, bugün mü? Noel nedir, Christmas nasıl ve neden kutlanır? İşte Noel tarihi!

NOEL NEDEN KUTLANIR?

Batı dillerinde Hz. Îsâ için Mesîh karşılığında kullanılan christ kelimesi Yunanca christostan (yağlanmış) gelmektedir. Noel, her yıl Ortodoks, Katolik ve Protestanların 25 Aralık tarihinde, Süryani ve Ermeni gibi Doğu Ortodokslarının 6 Ocak tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

Noel ne zaman, bugün mü? Noel nedir, Christmas nasıl ve neden kutlanır? İşte Noel tarihi!

NOEL KUTLAMASI NASIL OLUR?

Günümüzün Noel kutlamaları Hristiyan ülkelerde oldukça renkli geçer. Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Hristiyanların İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi denir ve 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Bu takvimlerde her pencerenin ardına resimler veya şekerlemeler gizlenir, her gün bir tanesi açılır. Bazı ülkelerde advent mumları yakılır.

Noel'den önce okullarda İsa'nın doğumunun canlandırıldığı oyunlar sahnelenir. Bu oyunlarda İsa'nın bir ahırda dünyaya gelişi ve doğudan gelen üç müneccimin İsa'ya hediyeler getirmesi canlandırılır. Kiliselerde ve sokaklarda çocuklardan ya da yetişkinlerden oluşturulmuş korolar Noel ilahileri söylerler. İnsanlar Noel'den önceki özellikle hafta sonlarında Noel partileri verirler.

Noel ağaçları süslenir, ışıklı ev, bahçe, cadde süslemeleri yapılır. Hediyeler alınır, tebrik kartları verilir ve Noel arifesinde Noel Baba'nın gelişi simgesel olarak canlandırılır.

Birçok ülkede 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği hazırlanır ve aile fertleri masa etrafında bir araya gelirler. Noel yemeği ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber en yaygın olanı kızarmış hindi ve sosistir. Bazı ülkelerde tatlı olarak yemekten sonra sunulan kekin (Noel pudingi) üzerine brendi dökülerek tutuşturulur.

Noel günü Noel Ağacı'nın altına bırakılmış hediyeler alınıp verilir. Küçük çocuklar için dev çorapların içine hediyeler ve şekerlemeler konur. Çocuklara bu hediyeleri Noel Baba'nın getirdiği söylenir.

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