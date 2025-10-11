Haberler
Nuh'un Gemisi ile ilgili dikkat çekici iddia: Ağrı Dağı'nda değil!
Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 13:14
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan bitki çalışmaları sırasında doğal ortamında yetişen zeytin ağaçlarını tespit ettiklerini ve bu keşfin Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olduğuna dair bilimsel bir delil niteliği taşıdığını söyledi.