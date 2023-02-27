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Haberler Yaşam Nurgül Yeşilçay Kimdir? Veda Mektubu dizisinin Alanur'u Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli? Nurgül Yeşilçay dizileri ve hayatı
Giriş Tarihi: 27.02.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 15:18

Nurgül Yeşilçay Kimdir? Veda Mektubu dizisinin Alanur'u Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli? Nurgül Yeşilçay dizileri ve hayatı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay Veda Mektubu dizisi ile tekrardan ekranlara geri dönüyor. Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Veda Mektubu dizisinde başrol oynayacak Nurgül Yeşilçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Nurgül Yeşilçay hayatı, dizileri ve merak edilenler soruların cevapları….

Nurgül Yeşilçay Kimdir? Veda Mektubu dizisinin Alanur’u Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli? Nurgül Yeşilçay dizileri ve hayatı

Veda Mektubu dizisiyle ekrana dönen Nurgül Yeşilçay bu akşam Kanal D'de seyircilerle buluşuyor. Birçok dizide başrolleriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yaşı, kariyeri, dizi ve filmleri merak ediliyor. Peki Kanal D'de yayınlanacak olan Veda Mektubu dizisi başrolü Nurgül Yeşilçay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nurgül Yeşilçay Kimdir? Veda Mektubu dizisinin Alanur’u Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli? Nurgül Yeşilçay dizileri ve hayatı

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

1976 doğumlu Nurgül Yeşilçay, Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerine unutulmaz dizi "İkinci Bahar" ile başladı ve ardından "Asmalı Konak"ta Bahar karakteri ile çok konuşuldu. Sinemada birçok önemli yönetmen ile çalıştı. Atıf Yılmaz'ın "Eğreti Gelin" filmindeki rolüyle, 12. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü, Erden Kıral'ın "Vicdan" filmindeki rolüyle, 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Fatih Akın'ın 60. Cannes Film Festivali'nden ödül alan "Yaşamın Kıyısı" filmi ile festivale katıldı. Kösem Sultan'ı canlandırdığı "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisi 2017 yılının dizi İhracat Şampiyonu oldu. "Paramparça", "Gülperi" dizileri uluslararası başarılara sahip oldu. Ayrıca profesyonel olarak resim ve heykel yapıyor. "Bir Gece Bir Barda" oyunuyla tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşan Yeşilçay, 2022 yılında yeni filmi "Kim Bu Aile" ile beyazperdede ve FOX TV'de "Son Nefesime Kadar" ile televizyon ekranlarında olacak. Şimdi de 27 Şubat 2023 Kanal D'de yayınlanacak olan Veda Mektubu dizisi ile başrol olarak ekranlara geri dönüyor.
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Nurgül Yeşilçay Kimdir? Veda Mektubu dizisinin Alanur’u Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli? Nurgül Yeşilçay dizileri ve hayatı

Nurgül Yeşilçay'ın Oynadığı Diziler

Son Nefesime Kadar / Mihri / 2022
Kefaret / Zeynep Gökmen Çınarlı / 2020-2021
Gülperi / Gülperi Çetin / 2018-2019
Geleceğin Starı / Kendisi / 2018
Muhteşem Yüzyıl / Kösem Sultan / 2016-2017
Paramparça / Gülseren Gürpınar / 2014-2016
Cinayet / Zehra Kaya / 2014
Bebek İşi / Candan / 2013
Galip Derviş / Şeyda Sönmez / 2013
İşler Güçler / Nurgül Yeşilçay / 2013
Sultan / Sultan / 2012
Sensiz Olmaz / Feryal / 2011-2012
Aşk ve Ceza /Yasemin / 2010-2011
Ezo Gelin / Ezo Gündoğdu / 2006-2008
Belalı BaldıZ / Arzu Parlak / 2005-2006
Melekler Adası / Şerbet, Ayşe / 2004-2005
Reyting Hamdi / Nurgül / 1995-2007
Asmalı Konak / Bahar Karadağ / 2002-2003
90-60-90 / Deniz / 2001
İkinci Bahar / Gülsüm Meriç / 1998-2001
Nurgül Yeşilçay Kimdir? Veda Mektubu dizisinin Alanur’u Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli? Nurgül Yeşilçay dizileri ve hayatı

Nurgül Yeşilçay'ın Oynadığı Filmler

Güzel Cin / Dilaram / 2017
İkinci Şans / Yasemin / 2016
Köstebekgiller: Perili Orman / Köstepem Seslendirme / 2015
Pek Yakında / Hemşire / 2014
Gece / Süsen / 2014
Şanzelize Hırsızı / Nadya / 2013
Aşk Kırmızı / Nazlıgül / 2013
Çınar Ağacı / Sonay / 2011
7 Kocalı Hürmüz / Hürmüz / 2009
Vicdan / Aydanur / 2008
Yaşamın Kıyısında / Ayten Öztürk / 2007
Adem'in Trenleri / Hacer / 2007
Eğreti Gelin / Kostak Emine / 2005
Anlat İstanbul / Uyuyan Güzel Saliha / 2004
Asmalı Konak: Hayat / Bahar Karadağ / 2003
Mumya Firarda / Fatıma / 2002
Şellale / Nergis / 2001
Her Şey Çok Güzel Olacak / Hemşire / 1998
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