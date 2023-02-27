Nurgül Yeşilçay Kimdir? Veda Mektubu dizisinin Alanur’u Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli? Nurgül Yeşilçay dizileri ve hayatı

Nurgül Yeşilçay'ın Oynadığı Diziler
Son Nefesime Kadar / Mihri / 2022
Kefaret / Zeynep Gökmen Çınarlı / 2020-2021
Gülperi / Gülperi Çetin / 2018-2019
Geleceğin Starı / Kendisi / 2018
Muhteşem Yüzyıl / Kösem Sultan / 2016-2017
Paramparça / Gülseren Gürpınar / 2014-2016
Cinayet / Zehra Kaya / 2014
Bebek İşi / Candan / 2013
Galip Derviş / Şeyda Sönmez / 2013
İşler Güçler / Nurgül Yeşilçay / 2013
Sultan / Sultan / 2012
Sensiz Olmaz / Feryal / 2011-2012
Aşk ve Ceza /Yasemin / 2010-2011
Ezo Gelin / Ezo Gündoğdu / 2006-2008
Belalı BaldıZ / Arzu Parlak / 2005-2006
Melekler Adası / Şerbet, Ayşe / 2004-2005
Reyting Hamdi / Nurgül / 1995-2007
Asmalı Konak / Bahar Karadağ / 2002-2003
90-60-90 / Deniz / 2001
İkinci Bahar / Gülsüm Meriç / 1998-2001