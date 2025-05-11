O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri

TV8'in beğeniyle takip edilen müzik yarışması O Ses Türkiye'de final heyecanı yaklaşıyor. Hadise, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda yer aldığı yarışmada, final akşamı yapılacak izleyici oylamasıyla ilk dörde kalan isimler belli olacak. Sonrasında ise iki yarışmacı arasından biri birincilik ödülünü kazanacak. Peki, O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, kimler finale kaldı? İşte 2025 O Ses Türkiye final tarihi ve son turdaki isimler…