Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:24

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri

TV8'de izleyicilerle buluşan O Ses Türkiye yarışmasında büyük finale ulaşıldı. Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri üyeliğini üstlendiği programda 14 yarışmacı finalde sahne almaya hak kazandı. 2025 O Ses Türkiye şampiyonu, canlı yayınla belli olacak. Peki, O Ses Türkiye final bölümü ne zaman yayınlanacak, saat kaçta ve sahneye çıkacak isimler kimler? İşte finalistler...

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri

TV8'in beğeniyle takip edilen müzik yarışması O Ses Türkiye'de final heyecanı yaklaşıyor. Hadise, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda yer aldığı yarışmada, final akşamı yapılacak izleyici oylamasıyla ilk dörde kalan isimler belli olacak. Sonrasında ise iki yarışmacı arasından biri birincilik ödülünü kazanacak. Peki, O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, kimler finale kaldı? İşte 2025 O Ses Türkiye final tarihi ve son turdaki isimler…

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 O Ses Türkiye'nin final gecesi 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Büyük final saat 20.00'de başlayacak ve TV8'de canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

4 jürinin takımından finale yükselmeyi başaran toplamda 16 yarışacı bulunuyor. Beyzıt Öztürk, Gökhanözoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in finalistleri:

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Eray - Alp Gürsu

Fırat Tandoğan

Mert Özer

Ertuğrul Hayrullah

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri

HADİSE'NİN TAKIMI

Gözde Buldaş
Sakine Akın
Jean Sarkissyan
Oğuz Kazancık