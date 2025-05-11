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O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
01:24
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri
TV8'de izleyicilerle buluşan O Ses Türkiye yarışmasında büyük finale ulaşıldı. Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri üyeliğini üstlendiği programda 14 yarışmacı finalde sahne almaya hak kazandı. 2025 O Ses Türkiye şampiyonu, canlı yayınla belli olacak. Peki, O Ses Türkiye final bölümü ne zaman yayınlanacak, saat kaçta ve sahneye çıkacak isimler kimler? İşte finalistler...