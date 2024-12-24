O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİLERİ VE KONUKLARI: O Ses Türkiye jürileri ve konukları açıklandı mı, kimler oldu?

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI EĞLENCESİNE GERİ SAYIM!

O Ses Türkiye Yılbaşı 2025, her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor. Birçok ünlü isim şarkılarını söyleyecek ve performanslarını sergileyecek. Tarık Sezer ve Orkestrası konuklara eşlik edecek.