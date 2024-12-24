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Haberler Yaşam O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİLERİ VE KONUKLARI: O Ses Türkiye jürileri ve konukları açıklandı mı, kimler oldu?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:55

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİLERİ VE KONUKLARI: O Ses Türkiye jürileri ve konukları açıklandı mı, kimler oldu?

O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri ve konukları 2025 pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Bu yılda uzun yıllardır olduğu gibi yılbaşı coşkusu TV8 ekranlarında konukların eğlenceli performanslarıyla yaşanacak. Her yıl birçok ünlünün katıldığı programa bu sene hangi isimlerin katılacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz senelerde Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan, Gökhan Özoğuz gibi isimler koltuklarda oturdu. Bu yılki kadro heyecanla bekleniyor. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jürileri ve konukları kimler?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİLERİ VE KONUKLARI: O Ses Türkiye jürileri ve konukları açıklandı mı, kimler oldu?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 jürileri ve konuklarıyla merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de ekran başında yerlerini alan izleyiciler yılbaşına eğlence programlarıyla girecek. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı programda ünlü isimler performanslarını gerçekleştirirken konukların oylarıyla bir jüri şampiyon olacak. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 jüleri ve konukları

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİLERİ VE KONUKLARI: O Ses Türkiye jürileri ve konukları açıklandı mı, kimler oldu?

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI EĞLENCESİNE GERİ SAYIM!

O Ses Türkiye Yılbaşı 2025, her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor. Birçok ünlü isim şarkılarını söyleyecek ve performanslarını sergileyecek. Tarık Sezer ve Orkestrası konuklara eşlik edecek.

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİLERİ VE KONUKLARI: O Ses Türkiye jürileri ve konukları açıklandı mı, kimler oldu?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI MI?
Programın bu yılki jüri üyeleri de büyük bir merakla beklenirken yarışmanın çekimleri gerçekleşti. O Ses Türkiye'nin geleneksel Yılbaşı Özel bölümünde daha önce yarışmada jüri olarak görev alan ünlü isimler yine koltuklarında oturacak. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola yılbaşı özel programında izleyicilerle buluşacak ve yarışmacılara destek verecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİLERİ VE KONUKLARI: O Ses Türkiye jürileri ve konukları açıklandı mı, kimler oldu?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 KONUKLARI:

Bu yılda birbirinden ünlü konuklar O ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde şarkılar söyleyip danslar edecek. Birçok ünlü ismin yer alacağı programın konukları merakla bekleniyor.

İşte O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 konukları

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİLERİ VE KONUKLARI: O Ses Türkiye jürileri ve konukları açıklandı mı, kimler oldu?

YALI ÇAPKINI'NIN SEVİLEN ÇİFTİ DE SAHNEDE!

Her Cuma Star Tv'de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin sevilen çiftinin aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Ünlü çift eş olarak ilk kez sahne aldı. İkilinin yılbaşı performansı merak ediliyor.

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