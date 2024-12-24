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O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 JÜRİLERİ VE KONUKLARI: O Ses Türkiye jürileri ve konukları açıklandı mı, kimler oldu?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
14:55
O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri ve konukları 2025 pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Bu yılda uzun yıllardır olduğu gibi yılbaşı coşkusu TV8 ekranlarında konukların eğlenceli performanslarıyla yaşanacak. Her yıl birçok ünlünün katıldığı programa bu sene hangi isimlerin katılacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz senelerde Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan, Gökhan Özoğuz gibi isimler koltuklarda oturdu. Bu yılki kadro heyecanla bekleniyor. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jürileri ve konukları kimler?