Yeni Polis maaşları belli oluyor: Ocak 2022 memur zammı ile En düşük ve en yüksek polis - komiser maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte polis maaşları belli oluyor. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösterirken başkomiser, komiser, polis memuru olmak üzere birçok çalışan 2022 yılında alacakları maaşı merak etmeye başladı. Emeklilerin zam oranlarını direkt belirleyen enflasyon, memurlar için ise enflasyona bağlı fark almalarına sebep oluyor. Peki, En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 memur zammı ile polis maaşları ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...