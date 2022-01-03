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Giriş Tarihi: 03.01.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 07:25

Yeni Polis maaşları belli oluyor: Ocak 2022 memur zammı ile En düşük ve en yüksek polis - komiser maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Her sene olduğu gibi Ocak ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı sonrası milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "2022 yeni Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, bugün netleşecek. Hal böyleyken ise sabah saatlerinden itibaren bu mesleği icra eden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, Ocak 2022 zammı ile yeni polis memuru ve komiser maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

Ocak 2022 Polis maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek polis - komiser maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte polis maaşları belli oluyor. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösterirken başkomiser, komiser, polis memuru olmak üzere birçok çalışan 2022 yılında alacakları maaşı merak etmeye başladı. Emeklilerin zam oranlarını direkt belirleyen enflasyon, memurlar için ise enflasyona bağlı fark almalarına sebep oluyor. Peki, En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 memur zammı ile polis maaşları ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Ocak 2022 Polis maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek polis - komiser maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.

YENİ POLİS MAAŞLARI NE OLDU?

Enflasyon açıklaması ile beraber emeklilere uygulanacak zam oranı da belli olmuş olacak. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz..

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Ocak 2022 Polis maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek polis - komiser maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR:

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

Ocak 2022 Polis maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek polis - komiser maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

Ocak 2022 Polis maaşları belli oluyor: Yeni memur zammı ile En düşük ve en yüksek polis - komiser maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.

Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.

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