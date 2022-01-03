Yeni Polis maaşları belli oluyor: Ocak 2022 memur zammı ile En düşük ve en yüksek polis - komiser maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Her sene olduğu gibi Ocak ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı sonrası milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "2022 yeni Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, bugün netleşecek. Hal böyleyken ise sabah saatlerinden itibaren bu mesleği icra eden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, Ocak 2022 zammı ile yeni polis memuru ve komiser maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…