SON DAKİKA ENFLASYON ORANI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak enflasyon oranı tahminleri ile TEFE-ÜFE ne kadar, yüzde kaç?

Ocak ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ekonomide kira artış oranı, market fiyatları, memur ve emekli zammı gibi birçok kalemi doğrudan etkileyen enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için ilk veri olacak rakamlar merakla beklenirken vatandaşlar "Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşirken ocak ayı enflasyon beklenti ortalaması yüzde 3,66 oldu. Peki, 2023 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 TÜİK ile TEFE ÜFE Ocak ayı enflasyon oranı ne oldu, yüzde kaç? İşte ayrıntılı bilgiler.