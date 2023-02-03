Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA ENFLASYON ORANI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak enflasyon oranı tahminleri ile TEFE-ÜFE ne kadar, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:48

SON DAKİKA ENFLASYON ORANI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak enflasyon oranı tahminleri ile TEFE-ÜFE ne kadar, yüzde kaç?

Enflasyon oranı son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. Her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu noktada milyonlar 2023 yılının ilk enflasyon verisi için TÜİK'ten gelecek açıklamalara kilitlendi. Ekonomide birçok kalemi doğrudan etkileyen rakamlar, ayrıca memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için ilk veri olacak. Öte yandan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçları da paylaşıldı. Peki, Ocak enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TÜFE ÜFE 2023 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç olur, beklenti ne yönde? İşte detaylar…

SON DAKİKA ENFLASYON ORANI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak enflasyon oranı tahminleri ile TEFE-ÜFE ne kadar, yüzde kaç?

Ocak ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ekonomide kira artış oranı, market fiyatları, memur ve emekli zammı gibi birçok kalemi doğrudan etkileyen enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için ilk veri olacak rakamlar merakla beklenirken vatandaşlar "Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşirken ocak ayı enflasyon beklenti ortalaması yüzde 3,66 oldu. Peki, 2023 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 TÜİK ile TEFE ÜFE Ocak ayı enflasyon oranı ne oldu, yüzde kaç? İşte ayrıntılı bilgiler.

SON DAKİKA ENFLASYON ORANI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak enflasyon oranı tahminleri ile TEFE-ÜFE ne kadar, yüzde kaç?

OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak enflasyon oranı, 3 Şubat 2023 Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde duyurulacak Ocak ayı rakamları ile beraber memur ve emekli Temmuz zammı için yılın ilk verisi netleşmiş olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA ENFLASYON ORANI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak enflasyon oranı tahminleri ile TEFE-ÜFE ne kadar, yüzde kaç?

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı.

SON DAKİKA ENFLASYON ORANI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak enflasyon oranı tahminleri ile TEFE-ÜFE ne kadar, yüzde kaç?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA ENFLASYON ORANI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak enflasyon oranı tahminleri ile TEFE-ÜFE ne kadar, yüzde kaç?

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti.

SON DAKİKA