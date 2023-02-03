SON DAKİKA ENFLASYON ORANI açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2023 Ocak enflasyon oranı tahminleri ile TEFE-ÜFE ne kadar, yüzde kaç?

Enflasyon oranı son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. Her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu noktada milyonlar 2023 yılının ilk enflasyon verisi için TÜİK'ten gelecek açıklamalara kilitlendi. Ekonomide birçok kalemi doğrudan etkileyen rakamlar, ayrıca memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için ilk veri olacak. Öte yandan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçları da paylaşıldı. Peki, Ocak enflasyon oranı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TÜFE ÜFE 2023 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç olur, beklenti ne yönde? İşte detaylar…