Odin kimdir, ne tanrısı? Kuruluş Osman Odin tarihteki ve mitolojideki yeri

Cermen mitolojisinde yer alan karakter tarihteki yeri ile gündeme geldi. İskandinav mitolojisinde de yer alan Odin bilgelik, şifa, ölüm, kraliyet, savaş ve zafer gibi kelimelerle birleştiriliyor. Kuruluş Osman dizisinde oldukça fazla geçen isim izleyenleri araştırmaya yöneltti. Tarih meraklıları Odin kimdir, ne tanrısıi Frigg'in neyi oluyor sorularına yanıt aramaya başladı. Mitolojik kaynaklara göre oldukça önemli bir konumu olan karakterin hakkında sorgulamalar gündemde. İşte, Odin tarihteki yeri ve hayatı…