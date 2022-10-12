Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Odin kimdir, ne tanrısı? Kuruluş Osman Odin tarihteki ve mitolojideki yeri
Giriş Tarihi: 12.10.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 16:45

Odin kimdir, ne tanrısı? Kuruluş Osman Odin tarihteki ve mitolojideki yeri

Cermen mitolojisinde yer alan karakter tarihteki yeri ile gündeme geldi. İskandinav mitolojisinde de yer alan Odin bilgelik, şifa, ölüm, kraliyet, savaş ve zafer gibi kelimelerle birleştiriliyor. Kuruluş Osman dizisinde oldukça fazla geçen isim izleyenleri araştırmaya yöneltti. Tarih meraklıları Odin kimdir, ne tanrısıi Frigg'in neyi oluyor sorularına yanıt aramaya başladı. Mitolojik kaynaklara göre oldukça önemli bir konumu olan karakterin hakkında sorgulamalar gündemde. İşte, Odin tarihteki yeri ve hayatı…

Odin kimdir, ne tanrısı? Kuruluş Osman Odin tarihteki ve mitolojideki yeri

Odin kimdir, ne tanrısı sorusu tarih kaynaklarında araştırılmaya başladı. Birçok dizi, film, çizgi filme konu olan karakter İskandinav mitolojisinde savaş ve bilgelik tanrısı olarak anılmaktadır. Odin ve Frigg arasındaki bağ da bu noktada tarihte gündeme gelmiş olaylar arasında. İşte, Kuruluş Osman Odin tarihteki ve mitolojideki yeri hakkında merak edilenler…

Odin kimdir, ne tanrısı? Kuruluş Osman Odin tarihteki ve mitolojideki yeri

ODİN KİMDİR?

Odin, Cermen mitolojisinde yer alan önemli bir tanrı. Odin ile ilgili günümüze ulaşan çoğu bilginin kaynağı olan İskandinav mitolojisi; Odin'i bilgelik, şifa, ölüm, kraliyet, bilgi, savaş, zafer, büyücülük, şiir, çılgınlık, şamanlık, ilham, şairlik, hava, rüzgar ile ilişkilendirir. İskandinav mitolojisine göre tanrıça Frigg'in kocasıdır. Genellikle en yüce Cermen tanrısı olarak kabul edilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Odin kimdir, ne tanrısı? Kuruluş Osman Odin tarihteki ve mitolojideki yeri

ODİN MİTOLOJİDEKİ YERİ

Adı "tahrik", "hiddet" ve "şiir" kelimelerinden gelmektedir. İskandinav panteonundaki diğer birçok ilahi varlık gibi karmaşık bir rol üstlenir; savaş ve bilgelik tanrısıdır. Ayrıca büyü, zafer ve av tanrısı olarak bilinir. Güneş ve Kelt haçı ile sembolize edilir.

ODİN ÖZELLİKLERİ

Odin: (Alfadir, Allfather (Herkesin Babası)) Tanrıların babası; Asgard'daki salonu Valaskjalf'da (Katledilmişlerin Korunağı) tahtı Hlidskjalf bulunur. Bu tahttan dokuz diyarda (Asgard, Vanaheim, Midgard, Jotunhiem, Nidavellir, Svartalfheim, Niflheim, Alfheim, Muspelheim) olan tüm olayları gözler. Ayrıca yeryüzüne ve gökyüzüne hâkimdir, gerektiğinde kartala dönüşebilir. Odin'in sadece güneş gibi parlayan tek bir gözü vardır. Diğer gözünü Bilgelik Kuyusundan içebilmek için feda etmiş ve sonsuz bilgi elde etmiştir.

Odin kimdir, ne tanrısı? Kuruluş Osman Odin tarihteki ve mitolojideki yeri

Simgeleri, hiç hedefini ıskalamayan mızrağı Gungnir, her dokuzuncu gecede yeni sekiz yüzüğü ortaya çıkaran yüzüğü Draupnir ve sekiz ayaklı atı Sleipnir'dir. Sleipnir suda ve karada gidebilir ayrıca iki kuzgunu vardır. Bu kuzgunlar ona dünyadan haberler getirir. Kuzgunlardan birinin adı Huginn (düşünce) ve diğerinin adı Muninn'dir (hafıza). Ayrıca yanında Freki ve Geri adında iki tane kurt eşlik eder.

SON DAKİKA