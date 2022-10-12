Odin kimdir, ne tanrısı? Kuruluş Osman Odin tarihteki ve mitolojideki yeri

ODİN MİTOLOJİDEKİ YERİ

Adı "tahrik", "hiddet" ve "şiir" kelimelerinden gelmektedir. İskandinav panteonundaki diğer birçok ilahi varlık gibi karmaşık bir rol üstlenir; savaş ve bilgelik tanrısıdır. Ayrıca büyü, zafer ve av tanrısı olarak bilinir. Güneş ve Kelt haçı ile sembolize edilir.

ODİN ÖZELLİKLERİ

Odin: (Alfadir, Allfather (Herkesin Babası)) Tanrıların babası; Asgard'daki salonu Valaskjalf'da (Katledilmişlerin Korunağı) tahtı Hlidskjalf bulunur. Bu tahttan dokuz diyarda (Asgard, Vanaheim, Midgard, Jotunhiem, Nidavellir, Svartalfheim, Niflheim, Alfheim, Muspelheim) olan tüm olayları gözler. Ayrıca yeryüzüne ve gökyüzüne hâkimdir, gerektiğinde kartala dönüşebilir. Odin'in sadece güneş gibi parlayan tek bir gözü vardır. Diğer gözünü Bilgelik Kuyusundan içebilmek için feda etmiş ve sonsuz bilgi elde etmiştir.