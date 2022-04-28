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Haberler Yaşam ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.04.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 14:00

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınav sonuçları duyuruluyor. 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Nisan Pazar günü yapıldı. Adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları son günlerde binlerce kişinin heyecanla beklediği konu oluyor. 24 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen sınavın ardından katılımcılar ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulmuştu. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanıyor.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı
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