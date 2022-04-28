ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınav sonuçları duyuruluyor. 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Nisan Pazar günü yapıldı. Adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…