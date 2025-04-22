Haberler
Yaşam
ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR 2025: EGM ile 114. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
16:36
ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR 2025: EGM ile 114. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
12 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 114. Dönem Temel Eğitim ve 90. Dönem Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, şimdi büyük bir merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini takvimde duyurdu. Peki, 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?