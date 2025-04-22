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Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:36

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR 2025: EGM ile 114. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

12 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 114. Dönem Temel Eğitim ve 90. Dönem Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, şimdi büyük bir merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini takvimde duyurdu. Peki, 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR 2025: EGM ile 114. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimiyle Özel Güvenlik 114. Dönem Temel Eğitim sınavı ve 90. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu. Sınav sürecini başarıyla tamamlayan adaylar şimdi dört gözle sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR 2025: EGM ile 114. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde EGM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Sonuçlara itiraz süreci ise 5-7 Mayıs tarihlerinde başlayacak.

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ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR 2025: EGM ile 114. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabilecek. EGM'nin ana sayfasında yer alan "Özel Güvenlik" sekmesinden ilgili sınav dönemine ait sonuç ekranına yönlendirme yapılacak. Adayların T.C. kimlik numarası ve güvenlik bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşmaları mümkün olacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR 2025: EGM ile 114. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025 ÖGG SINAV TAKVİMİ
115. Dönem Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Haziran 2025

116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ağustos 2025

117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı: 19 Ekim 2025 Pazar

118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı: 14 Aralık 2025 Pazar

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR 2025: EGM ile 114. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir