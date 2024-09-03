ÖGG SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenebilir?

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.