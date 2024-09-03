Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
13:34
ÖGG SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenebilir?
Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı 15 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Özel güvenlik olarak çalışmak isteyen ve sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman kamuoyuna duyurulacağını merak ediyor. 27 Ağustos tarihi itibarıyla sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, adayların sonuçları nereden görüntüleyebilir?