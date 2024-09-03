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Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:34

ÖGG SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenebilir?

Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı 15 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Özel güvenlik olarak çalışmak isteyen ve sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman kamuoyuna duyurulacağını merak ediyor. 27 Ağustos tarihi itibarıyla sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, adayların sonuçları nereden görüntüleyebilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenebilir?

110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarının yayınlanmasıyla birlikte gözler sonuç ekranına çevirildi. Adaylar yayınlanan cevap anahtarına göre muhtemel puanlarını hesaplasalar bile sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. İşte, Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonucu takvimi ile ilgili detaylar haberin devamında...

ÖGG SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenebilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

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ÖGG SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenebilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenebilir?

ÖGG SINAV SORULARI ve CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 110. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları 27 Ağustos 2024 Salı günü erişime açıldı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 110. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenebilir?

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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