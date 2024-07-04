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Haberler Yaşam ÖGG sonuçları sorgulama tarihi: Sorular ve cevaplar yayında! EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:14

ÖGG sonuçları sorgulama tarihi: Sorular ve cevaplar yayında! EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitim Sınavı geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanırken adaylar kesin sonuçlar için belirlenen tarihi bekliyor. ÖGG sonuçları sorgulama tarihi için geri sayım başlıyor. Peki; 2024 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

ÖGG sonuçları sorgulama tarihi: Sorular ve cevaplar yayında! EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

109. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama için gözler EGM duyurularında. Adaylar ÖGG soruları ve cevapları kitapçığını kontrol ederken net sonuçlarını alabilmek adına tarihe odaklandı. Temmuz ayında duyurulacak sonuçlar öncesinde araştırmalar hız kazandı. Peki; ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2024?

ÖGG sonuçları sorgulama tarihi: Sorular ve cevaplar yayında! EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI YAYINDA!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 109. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları yayında:

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ÖGG sonuçları sorgulama tarihi: Sorular ve cevaplar yayında! EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG sonuçları sorgulama tarihi: Sorular ve cevaplar yayında! EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

ÖGG sonuçları sorgulama tarihi: Sorular ve cevaplar yayında! EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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