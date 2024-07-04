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ÖGG sonuçları sorgulama tarihi: Sorular ve cevaplar yayında! EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
15:14
ÖGG sonuçları sorgulama tarihi: Sorular ve cevaplar yayında! EGM ile 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitim Sınavı geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanırken adaylar kesin sonuçlar için belirlenen tarihi bekliyor. ÖGG sonuçları sorgulama tarihi için geri sayım başlıyor. Peki; 2024 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?