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Oğluna hediye almak istemişti! Lüks araç vurgunu: 6.5 milyon TL dolandırdılar
Giriş Tarihi: 27.01.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
07:10
Oğluna hediye almak istemişti! Lüks araç vurgunu: 6.5 milyon TL dolandırdılar
İstanbul'da oğluna lüks araç almak isteyen anne dolandırıcıların kurbanı oldu. 'Sahibinden' adlı alım satım sitesindeki Porsche marka aracın satıldığını gören anne Zülal A. satıcıyla irtibata geçti. Taraflar, ekspere kadar gittikten sonra araç devri için notere geçti. Anne 6.5 milyon lirayı araç satıcısının verdiği hesaba attı ancak araç satıcısı, paranın yanlış hesaba havale edildiğini bahane ederek olay yerinden kaçtı. Milyonları giden annenin şikayeti üzerine yakalanan dolandırıcı ifadesinde kendisinin dolandırmadığını iddia etse de tutuklanarak cezaevine gönderildi.