Orman Genel Müdürlüğü 5000 personel istihdamı yapacağını duyururken gözler OGM işçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve detaylarına çevrildi. Yangın işçisi adı altında gerçekleşen alımların başvurularında da ilgi oldukça büyük. Bu noktada ise "2022 OGM 5 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. OGM personel işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...