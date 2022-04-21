İŞKUR tarafından alınan Tarım ve Orman Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları tamamlandı. Şimdi ise katılımcıların gündeminde OGM işçi alımı kura çekimi ve sonuçları yer alıyor. 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdamının sağlanacağı biliniyor. Yapılan açıklamalara göre; kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Peki, OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte OGM personel alımı başvuru sonuçları 2022