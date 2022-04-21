Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin geçici işçi alımı başvurularının 15 Nisan tarihinde sona ermesinin ardından gözler kura çekimi ve sonuçlarına çevrildi. Başvurularını tamamlayan binlerce kişi OGM personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Bilindiği üzere; noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre ise başvurusu kabul edilenlerin isim listesi belli olacak. Peki; OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte OGM personel alımı başvuru sonuçları için son gelişmeler.