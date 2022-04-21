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Haberler Yaşam OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? OGM personel alımı başvuru sonuçları 2022
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:16

OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? OGM personel alımı başvuru sonuçları 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin geçici işçi alımı başvurularının 15 Nisan tarihinde sona ermesinin ardından gözler kura çekimi ve sonuçlarına çevrildi. Başvurularını tamamlayan binlerce kişi OGM personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Bilindiği üzere; noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre ise başvurusu kabul edilenlerin isim listesi belli olacak. Peki; OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte OGM personel alımı başvuru sonuçları için son gelişmeler.

OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? OGM personel alımı başvuru sonuçları 2022

İŞKUR tarafından alınan Tarım ve Orman Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları tamamlandı. Şimdi ise katılımcıların gündeminde OGM işçi alımı kura çekimi ve sonuçları yer alıyor. 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdamının sağlanacağı biliniyor. Yapılan açıklamalara göre; kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Peki, OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte OGM personel alımı başvuru sonuçları 2022

OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? OGM personel alımı başvuru sonuçları 2022

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

OGM (Orman Genel Müdürlüğü) geçici işçi alımı ilanı yayımladı. OGM'den yapılan açıklamada "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. " denildi. OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

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OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? OGM personel alımı başvuru sonuçları 2022

OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adayçağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kurayeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğüinternet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.

OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? OGM personel alımı başvuru sonuçları 2022

Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılıtebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılıİş Kanunu uyarınca iki aydır.

OGM personel işçi alımı başvuru sonuçlarına yönelik tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? OGM personel alımı başvuru sonuçları 2022

OGM GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

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