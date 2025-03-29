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OGM kura sonuçları ve nihai isim listesi için geri sayım! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı sonuçları gündemde
Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
14:40
OGM kura sonuçları ve nihai isim listesi için geri sayım! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı sonuçları gündemde
Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplamda 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu alımlar için adayların, başvurularını tamamladı. Şartları sağlayan adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. . Orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü gibi pozisyonlarda işçi alımı gerçekleşecek. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?