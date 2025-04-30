OGM PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAYIMLANDI! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ne zaman?

OGM personel alımı için geri sayım başladı. Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvurular için adaylar başvuru koşullarını inceliyor. Koşullar arasında Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği bilgisi yer alıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvuru yapılır?