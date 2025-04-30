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Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:23

OGM PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAYIMLANDI! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı duyurusu yayımladı. 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere toplamda 105 personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve koşullarına odaklandı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...

OGM PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAYIMLANDI! Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı ne zaman?

OGM personel alımı için geri sayım başladı. Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvurular için adaylar başvuru koşullarını inceliyor. Koşullar arasında Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği bilgisi yer alıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

OGM PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAYIMLANDI! Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı ne zaman?

OGM 105 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet uygulamasında Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuru işlemleri 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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OGM PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAYIMLANDI! Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar, 2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre psikomotor testine girmeye hak kazanacak. Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.

OGM PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAYIMLANDI! Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı ne zaman?
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OGM PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAYIMLANDI! Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı ne zaman?