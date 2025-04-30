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OGM PERSONEL ALIMI DUYURUSU YAYIMLANDI! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
12:23
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı duyurusu yayımladı. 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere toplamda 105 personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve koşullarına odaklandı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...