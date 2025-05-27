OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme işlemleri, adayların KPSS puanları baz alınarak en yüksek puandan başlanmak üzere sıralama yapılarak gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda ise sırasıyla; diploma notu daha yüksek olan, mezuniyet tarihi daha eski olan ve yaşı büyük olan adaylara öncelik verilecektir.