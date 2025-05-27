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OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
08:56
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak olan 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Değerlendirme süreci titizlikle devam ederken, adaylar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. OGM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyurular yakından takip ediliyor. Başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?