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Haberler Yaşam OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 08:56

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak olan 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Değerlendirme süreci titizlikle devam ederken, adaylar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. OGM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyurular yakından takip ediliyor. Başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından duyurulan 3 bin 477 personel alımına ilişkin başvuru süreci sona erdi. Yoğun ilgiyle tamamlanan başvuruların ardından adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Başvuruların değerlendirilme süreci titizlikle yürütülürken, sonuçların OGM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Peki, OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), personel alımı başvuru sonuçlarının kesin açıklanma tarihini henüz paylaşmadı. Ancak geçmiş dönemlerdeki alım süreçlerine bakıldığında, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların genellikle 4 ila 6 hafta içinde duyurulduğu görülüyor. Bu kapsamda, 3.477 kişilik kadro için yapılan başvuruların sonuçlarının Mayıs ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

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OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan www.ogm.gov.tr üzerinden veya Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla öğrenebilecekler. Sonuçlar, basılı veya e-posta yoluyla adaylara ayrıca bildirilmeyecek.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme işlemleri, adayların KPSS puanları baz alınarak en yüksek puandan başlanmak üzere sıralama yapılarak gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda ise sırasıyla; diploma notu daha yüksek olan, mezuniyet tarihi daha eski olan ve yaşı büyük olan adaylara öncelik verilecektir.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?