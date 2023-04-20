Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu 2023 bekleniyor! Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ve kimlere verilecek?

Ak Parti'nin üç sürpriz seçim vaadi arasında yer aldığı söylenen öğrencilere bayram harçlığı başvurusu ve tarihleri ile araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde destek ödemesi alıp almayacağını öğrenmek isteyenler gençler araştırmalarına hız kazandırdı. Maddi imkanı olmayan öğrenciler için üzerinde çalışılan öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, kimlere verilir, nasıl başvuru yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. Özellikle üniversite kademesinde öğrenciler 1000 TL bayram ikramiyesi bekliyor. Peki, 2023 öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, e devlet ekranı açıldı mı? İşte, tüm merak edilenler…