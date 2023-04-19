Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek? ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti seçim beyannamesinde öğrencilere ve yeni evlenecek gençlere destek verileceği açıklandı. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri de Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı oldu. Maddi imkanı olmayan öğrenciler ''Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, kimlere verilir, şartları nelerdir'' sorusuna yanıt arıyor. Tutarının ise 1000 TL olacağı öngörülen öğrencilere bayram parası son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…