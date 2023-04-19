Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek? ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI NE ZAMAN VERİLECEK?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı.

Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini duyurdu.

Buna göre, bayram ikramiyeleri 14 Nisan'da hesaplara yatırılmaya başlandı.