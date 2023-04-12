Haberler Yaşam Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ayın kaçında? 2023 öğrenci bayram ikramiyesi başvuru e devlet ile mi alınacak?

Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:44

Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ayın kaçında? 2023 öğrenci bayram ikramiyesi başvuru e devlet ile mi alınacak?

Öğrenci bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından aratılmakta. 2023 emekli bayram ikramiyesi yapılan son güncellemelerden sonra 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltildi ve toplamda 4 bin TL ödenecek. Ak Parti 3 sürpriz vaadi arasında öğrencilere bayram ikramiyesi var mı sorusu öğrenciler ve gençler tarafından yanıt aramakta. Televizyonda konu hakkında haber gören vatandaşlar, "öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, kimlere verilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle üniversiteli öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Öğrenci bayram ikramiyesi başvuru e devlet ile mi yapılır, nasıl? İşte detaylar