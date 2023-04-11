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Haberler Yaşam Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 08:16

Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu bekleniyor!

Ramazan Bayramı için geri sayım başlamışken Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli ikramiyesi zammı ardından bir müjde de öğrenciler için bekleniyor. Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ikramiye Ak Parti'nin 3 sürpriz vaadi arasında yer alacak mı araştırılmaya başladı. Heyecanla beklenen vaatler arasında yer alacağı düşünülen öğrencilere bayram harçlığı başvurusu şimdiden araştırılmaya başladı. Üniversite, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2023 öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, nasıl alınır? İşte, detaylar…

Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu bekleniyor!

Öğrencilere bayram parası 2023 seçim vaatleri arasında yer alacak mı araştırılmaya başladı. Müjdeler bir bir Başkan Erdoğan tarafından duyurulurken Ak Parti'nin üç sürpriz seçim vaadi arasında yer alması beklenen destek ödemesi öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır gibi sorular yanıt arıyor. Emekliye yatacak ikramiyenin 2 bin TL olması ardından miktar da merak ediliyor. Peki, 2023 öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, verilecek mi? İşte, tüm merak edilenler…

Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu bekleniyor!

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat bulunuyor. Bunlar arasında üniversiteli öğrencilere her bayramda iki ikramiye verilmesi.

Bayram harçlığı adı altında aynı miktarda ikramiye verilmesi planlanıyor.

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Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu bekleniyor!

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini duyurdu.

Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu bekleniyor!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu bekleniyor!

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

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