Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu bekleniyor!

Ramazan Bayramı için geri sayım başlamışken Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli ikramiyesi zammı ardından bir müjde de öğrenciler için bekleniyor. Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ikramiye Ak Parti'nin 3 sürpriz vaadi arasında yer alacak mı araştırılmaya başladı. Heyecanla beklenen vaatler arasında yer alacağı düşünülen öğrencilere bayram harçlığı başvurusu şimdiden araştırılmaya başladı. Üniversite, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2023 öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, nasıl alınır? İşte, detaylar…