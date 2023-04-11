Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? 2023 Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu bekleniyor!

Öğrencilere bayram parası 2023 seçim vaatleri arasında yer alacak mı araştırılmaya başladı. Müjdeler bir bir Başkan Erdoğan tarafından duyurulurken Ak Parti'nin üç sürpriz seçim vaadi arasında yer alması beklenen destek ödemesi öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır gibi sorular yanıt arıyor. Emekliye yatacak ikramiyenin 2 bin TL olması ardından miktar da merak ediliyor. Peki, 2023 öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, verilecek mi? İşte, tüm merak edilenler…