İBB Meclisi'ne AK Parti ve MHP tarafından sunulan öğrenci akbili toplu ulaşım zammı muafiyeti oy çokluğu ile kabul edildi. Günlerdir binlerce öğrencinin protesto ettiği konuda atılan bu adım sonrası binlerce vatandaş "Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere toplu taşımaya geçtiğimiz günlerde yüzde 40'lık zam yapılmıştı. Bu noktada zam muafiyeti sonrası aylık öğrenci akbili ücretleri de merak konusu haline geldi. Peki, Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi, aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...