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Haberler Yaşam Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL? Öğrencilere yüzde 40'lık toplu taşıma zammı için muafiyet müjdesi!
Giriş Tarihi: 14.04.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 18:32

Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL? Öğrencilere yüzde 40'lık toplu taşıma zammı için muafiyet müjdesi!

İBB Meclisi'ne AK Parti ve MHP tarafından sunulan öğrenci akbili toplu ulaşım zammı muafiyeti oy çokluğu ile kabul edildi. Günlerdir binlerce öğrencinin protesto ettiği konuda atılan bu adım sonrası binlerce vatandaş "Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere toplu taşımaya geçtiğimiz günlerde yüzde 40'lık zam yapılmıştı. Bu noktada zam muafiyeti sonrası aylık öğrenci akbili ücretleri de merak konusu haline geldi. Peki, Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi, aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL? Öğrencilere yüzde 40’lık toplu taşıma zammı için muafiyet müjdesi!

AK Parti ve MHP'nin sunduğu öğrenci akbil ücretlerine zam muafiyeti konusu oy çokluğu ile kabul edildi. Milyonlarca öğrencinin beklediği bu açıklamayla beraber "Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İBB İstanbul'da toplu taşımaya tam yüzde 40 zam yapıldığını ifade etmiş bu durum öğrencilerin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Peki, Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi, aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL? Öğrencilere yüzde 40’lık toplu taşıma zammı için muafiyet müjdesi!

Meclis oturumunda İBB yönetimi tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarında yaptığı yüzde 40'lık zam ele alındı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 40'lık ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması için Pazartesi günü verdiği teklifin, komisyondan gelmesiyle karar bağlanması oylandı.

Teklifi inceleyen komisyon, "6 Nisan tarihinde yüzde 40'lık zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sübvanse edilerek öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesini istedi. Ayrıca öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 6 Nisan tarihinde yapılan yüzde 40'lık zamla 2,67 TL'den 3,74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin zam öncesi tek geçiş ücreti olan 2.67 TL olarak uygulamaya devam edilmesine…

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Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL? Öğrencilere yüzde 40’lık toplu taşıma zammı için muafiyet müjdesi!

06.04.2022 tarihinde yapılan zam farkı olan geçiş başı 1,07 TL'lik farkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilerek ilgili işletmelere ödenmesi, 2022 yılı bütçesinde cari transferler gider kaleminin 4 milyar 098 milyon 821 bin TL olduğu ve sübvanse maliyetinin bütçede karşılığının bulunduğu dikkate alınarak, uygun görülmüştür" denildi.

AK Parti ve MHP gruplarının önerisiyle öğrencilerden zammın muaf tutulmasını öneren teklif hakkında CHP ve İYİ Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı üyeleri set tepki gösterdi. Yapılan konuşmalar sonrasında yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, öğrencilerin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması teklifine hayır oyu verdi. Ancak mecliste çoğunluğu bulunan Cumhur İttifakının evet oylarıyla teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
Kabul edilen madde sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

İBB BAŞKANI: VETO EDECEĞİM

AK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilen teklif sonrasında İBB 2021 yılı Faaliyet Raporunu sunmak amacıyla kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci zammının geri çekilmesi kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.

Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL? Öğrencilere yüzde 40’lık toplu taşıma zammı için muafiyet müjdesi!

İSTANBULKART NE KADAR OLDU?

Tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya

Tam abonman 430 liradan 602 liraya

Öğrenci akbil toplu taşıma zammı iptal mı oldu, ne kadar, kaç TL? Öğrencilere yüzde 40’lık toplu taşıma zammı için muafiyet müjdesi!

Taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

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