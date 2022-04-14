06.04.2022 tarihinde yapılan zam farkı olan geçiş başı 1,07 TL'lik farkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilerek ilgili işletmelere ödenmesi, 2022 yılı bütçesinde cari transferler gider kaleminin 4 milyar 098 milyon 821 bin TL olduğu ve sübvanse maliyetinin bütçede karşılığının bulunduğu dikkate alınarak, uygun görülmüştür" denildi.

AK Parti ve MHP gruplarının önerisiyle öğrencilerden zammın muaf tutulmasını öneren teklif hakkında CHP ve İYİ Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı üyeleri set tepki gösterdi. Yapılan konuşmalar sonrasında yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, öğrencilerin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması teklifine hayır oyu verdi. Ancak mecliste çoğunluğu bulunan Cumhur İttifakının evet oylarıyla teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen madde sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

İBB BAŞKANI: VETO EDECEĞİM

AK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilen teklif sonrasında İBB 2021 yılı Faaliyet Raporunu sunmak amacıyla kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci zammının geri çekilmesi kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.