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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA: 2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 23:20

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA: 2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

2024 yılı 20.000 Öğretmen ataması başvuruları sona erdi. Adaylar ön başvuru işlemlerini ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerindeki formdan gerçekleştirildi. Şimdiyse ataması gerçekleştirilecek öğretmenlerin gözleri sözlü mülakat tarihine ve sözlü mülakat yerlerine çevrildi. Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu ne zaman belli olacak? İşte 2024 öğretmen ataması sözlü mülakat yeri sorgulama ve sözlü mülakat tarihleri

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA: 2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Öğretmen atamaları 2024 yılı mülakatları için geri sayım başladı. Milli eğitim bakanlığı 20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 20 ilde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav tarihleri ve yerleri sınava girecekler tarafından araştırılıyor. İşte öğretmen atamaları sözlü sınav yerleri ve detaylar

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA: 2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet ekranı üzerinden alabilecek.

Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğrenecek.

Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacak. Başvuru numarası sadece bu sözlü sınav uygulamasında kullanılacak olup başka herhangi bir yerde kullanılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacak.

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ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA: 2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

2024 yılı 20 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleşecek. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA: 2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV MÜLAKATLARI NASIL YAPILACAK?

Adayların sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak.

Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru-cevap kağıdına el yazısı ile yazarak imzalayacak.

Soru-cevap kağıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru-cevap kağıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav yapılan binaya alınmayacak

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA: 2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü mülakatlar gerçekleştirildikten sonar e-Devlet ekranı üzerinden sonuçlara ulaşılabilecek.

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