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ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA: 2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
23:20
2024 yılı 20.000 Öğretmen ataması başvuruları sona erdi. Adaylar ön başvuru işlemlerini ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerindeki formdan gerçekleştirildi. Şimdiyse ataması gerçekleştirilecek öğretmenlerin gözleri sözlü mülakat tarihine ve sözlü mülakat yerlerine çevrildi. Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu ne zaman belli olacak? İşte 2024 öğretmen ataması sözlü mülakat yeri sorgulama ve sözlü mülakat tarihleri