ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA: 2024 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV MÜLAKATLARI NASIL YAPILACAK?

Adayların sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak.

Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru-cevap kağıdına el yazısı ile yazarak imzalayacak.

Soru-cevap kağıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru-cevap kağıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav yapılan binaya alınmayacak