Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA | 2026 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:41

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA | 2026 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimcilerin günlerdir heyecanla beklediği 2026 öğretmen il dışı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. 20 Mayıs'ta başvurularını tamamlayan öğretmenlerin tercihleri değerlendirilerek sisteme yüklendi. İşte MEBBİS üzerinden 2026 öğretmen iller arası tayin sonucu sorgulama ekranı detayları…

  • ABONE OL
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA | 2026 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci için kritik aşamaya gelindi. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri üzerinden gerçekleştirecekleri tercih işlemleriyle yeni görev yerleri sonucuna odaklandı. İl dışı atamalar; aile birliği, can güvenliği ya da isteğe bağlı nedenlerle şehir değiştirmek isteyen eğitimcilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA | 2026 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İl dışı atama başvurularını 14-20 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla öğrenmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA | 2026 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?

TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yer değiştirme başvurusunda bulunan eğitimciler, atama durumlarını tamamen dijital altyapılar üzerinden sorgulayabilecekler. İl dışı atama (tayin) sonuç sorgulamaları; mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA | 2026 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?

İL DIŞI ATAMALARDA HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜ VE ATAMA KRİTERLERİ

Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği işlemleri gerçekleştirilirken belirli yasal kriterler ve puan üstünlükleri esas alınmaktadır. Bilgisayar ortamında, elektronik olarak yürütülen bu süreçte ilk öncelik adayların hizmet puanı yüksekliği olmaktadır. Eğer iki adayın hizmet puanı eşitse, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik tanınmaktadır.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ SORGULAMA | 2026 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İlişik kesme işlemlerinin 26 Haziran'da yapılacağı bildirildi. Ataması gerçekleşen öğretmenler, bu tarihten itibaren mevcut görev yerlerinden ayrılarak yeni okullarında görevlerine başlamak üzere süreci tamamlayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA