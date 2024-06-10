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Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
10:15
Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama
Öğretmenlerin iller arası (il dışı) atama tayin başvuruları 7 Haziran'da sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmenler, atama takvimi araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih bilgisini paylaşmıştı. Tayin sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı...