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Haberler Yaşam Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:15

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama

Öğretmenlerin iller arası (il dışı) atama tayin başvuruları 7 Haziran'da sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmenler, atama takvimi araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için tarih bilgisini paylaşmıştı. Tayin sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvuruları 3-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlar için gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bu kapsamda 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı…

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama

ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Yayımlanan duyuru doğrultusunda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 3 Haziran'da başladı ve 7 Haziran 2024 tarihinde sona erdi.

Öğretmen il dışı tayin başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapıldı.

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Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı atama sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

2024 ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA MEBBİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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