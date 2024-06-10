Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvuruları 3-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlar için gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bu kapsamda 2024 MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı…