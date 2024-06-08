ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ YENİ 2024 | Mezun olacaklar, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim. Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim. Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim. Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

"Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim."