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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ YENİ 2024 | Mezun olacaklar, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 06:34

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ YENİ 2024 | Mezun olacaklar, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri

Öğretmen karne görüşleri, karne töreni öncesi araştırılmaya başladı. Öğretmenler "Lise, ortaokul ve ilkokul başarılı ve başarısız öğrenci için motive edici karne görüşleri örnekleri sorgulaması yapıyor. Öğrencilere verilen karnelerde yer alan bu kısa ve anlamlı sözler ile kişilerin yeni eğitim öğretim yılına daha motive olmuş bir şekilde gelmesi sağlarken öğrencilere kendilerini değerli hissetmelerini sağlıyor. İşte 2023-2024 eğitim yılı 2. Dönem için Öğretmen karne görüşleri ile ilgili bazı öneriler…

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ YENİ 2024 | Mezun olacaklar, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri

Öğrenciler yaz tatili için adeta gün sayarken bunun haricinde eğitimciler, öğrencileri için Öğretmen karne görüşleri araştırmasına başladı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin 2. Dönemde gösterdikleri performansın değerlendirilmesi ve öneriler sunması niteliğinde olması gereken bu yazıları sizler için derledik. İşte anlamlı, motive edici karne görüşleri

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ YENİ 2024 | Mezun olacaklar, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri

ÖĞRETMENLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım seneye daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller. Üstün başarılarının devamını diler. Tebrik ederim

Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum. Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller.

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ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ YENİ 2024 | Mezun olacaklar, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri

Canım yavrum olağanüstü bir performans göstererek bu notları fazlasıyla hak ettin. Teşekkür ederim.

Bu yıl gösterdiğin performansın bütün eğitim öğretim hayatınca devam etmesini dilerim. İyi tatiller. Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim.

Okula başladığın ilk günden beri severek yaptığın her çalışmanın karşılığı bu karnededir. Başarılar dilerim.

Senin gibi bir öğrenciye sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ YENİ 2024 | Mezun olacaklar, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim. Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim. Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim. Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

"Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim."

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ YENİ 2024 | Mezun olacaklar, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN (ORTAOKULLAR)

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim. Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum. Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

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