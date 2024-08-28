Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
15:30
Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye yardımı kaç TL oldu?
Her yıl yeni eğitim öğretim dönemi başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere eğitim ödeneği kapsamında kırtasiye yardımı yapılmaktadır. Öğretmenler tahsis edilen bu ödenekle gerekli malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamada okulların 9 Eylül'de açılacağını kamuoyuna duyurdu. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına saylı gün kala öğretmen kırtasiye ödeneklerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu.