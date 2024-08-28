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Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:30

Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye yardımı kaç TL oldu?

Her yıl yeni eğitim öğretim dönemi başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere eğitim ödeneği kapsamında kırtasiye yardımı yapılmaktadır. Öğretmenler tahsis edilen bu ödenekle gerekli malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamada okulların 9 Eylül'de açılacağını kamuoyuna duyurdu. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına saylı gün kala öğretmen kırtasiye ödeneklerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu.

Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye yardımı kaç TL oldu?

20244-2025 yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı! Tatillerinin bitmesine az kalan öğretmenler, eylül ayında başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için sabırsızlanıyor. Öğretmenler, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tahsis edilen kırtasiye yardımı ödeneğinin kaç lira, ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 2024-2025 öğretmen kırtasiye parası ne kadar oldu, ne zaman yatacak, kimler faydalanabilir?

Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye yardımı kaç TL oldu?

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Okullarda yeni dönemin başlamasıyla beraber öğretmenlerin kırtasiye alışverişi için çeşitli malzemelere ve ekipmanlara ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyaçlar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kırtasiye ödeneği ile karşılanıyor. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihleri resmi olarak paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllar referans alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı öngörülüyor.

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Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye yardımı kaç TL oldu?

ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?
7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye yardımı kaç TL oldu?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye yardımı kaç TL oldu?
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