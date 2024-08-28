Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye yardımı kaç TL oldu?

20244-2025 yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı! Tatillerinin bitmesine az kalan öğretmenler, eylül ayında başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için sabırsızlanıyor. Öğretmenler, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tahsis edilen kırtasiye yardımı ödeneğinin kaç lira, ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 2024-2025 öğretmen kırtasiye parası ne kadar oldu, ne zaman yatacak, kimler faydalanabilir?