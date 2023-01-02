Haberler Yaşam Öğretmen maaşı zammı hesaplama ekranı - Ocak 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 23:35

Öğretmen maaşı zammı hesaplama ekranı - Ocak 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2023 memur zamlarının açıklanacağı bu günde öğretmen maaşı da yeniden hesaplanacak. TÜİK tarafından açıklanan Aralık enflasyon rakamları sonrasında Ocak-Temmuz ayları aralığında geçerli kılınan yeni maaşlar da belirlenecek. Milyonların beklediği açıklama öncesinde "En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları da yanıt arıyor. Maaşlar yarın saatler 10.00'ı gösterdiğinde duyurulacak olan veriyle netlik kazanacak. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ile yeni öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zam oranı ve tüm detaylar…