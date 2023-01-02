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Haberler Yaşam Öğretmen maaşı zammı hesaplama ekranı - Ocak 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 23:35

Öğretmen maaşı zammı hesaplama ekranı - Ocak 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2023 memur zamlarının açıklanacağı bu günde öğretmen maaşı da yeniden hesaplanacak. TÜİK tarafından açıklanan Aralık enflasyon rakamları sonrasında Ocak-Temmuz ayları aralığında geçerli kılınan yeni maaşlar da belirlenecek. Milyonların beklediği açıklama öncesinde "En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları da yanıt arıyor. Maaşlar yarın saatler 10.00'ı gösterdiğinde duyurulacak olan veriyle netlik kazanacak. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ile yeni öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zam oranı ve tüm detaylar…

Öğretmen maaşı zammı hesaplama ekranı - Ocak 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Her sene olduğu gibi Ocak ayında gerçekleştirilen emekli ve memur zammı öncesi milyonlarca vatandaş yeni maaşlarıyla ilgili detayları merak ederken şimdiden "2023 Öğretmen maaşı ne kadar oldu, memur zam oranı kaç?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bugün gelen son dakika açıklamasıyla birlikte, Aralık enflasyon verisi açıklanacak ve enflasyon farkından doğan yüzdelik kadar memurların maaşlarında artış yaşanacak. Buna göre; Ocak 2023 zammı ile yeni öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

Öğretmen maaşı zammı hesaplama ekranı - Ocak 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2023 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Konuyla ilgili net rakam Memur zammı açıklaması ardından belirlenecek. 2023 Ocak memur zammı 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranı ile belirlenecek ve ardından Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.

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Öğretmen maaşı zammı hesaplama ekranı - Ocak 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?

ÜCRETLİ, SÖZLEŞMELİ, UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI

1/8 – 1/4 öğretmen maaşları yanı sıra sözleşmeli ve ücretli öğretmen maaşı da farklı bir artış yaşayacak. Öte yandan uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları alanlar da zamlı maaşlarına ek artış yaşayacak:

Öğretmen maaşı zammı hesaplama ekranı - Ocak 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Uzman öğretmen maaşları 2 bin 250 TL,

Başöğretmen maaşları 4 bin 500 TL ek ödeme alacak.

Öğretmen maaşı zammı hesaplama ekranı - Ocak 2023 memur zammı ile En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmen maaşları ocak zammı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi kalemlerden oluşacak artışlarını ne zaman alacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl göz önünde bulundurulduğunda zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.

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