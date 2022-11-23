Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Kadın ve erkek öğretmene ne hediye alınır?

EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ
Öğretmenlere alınacak hediyeler arasında en başarılı öğretmen ödül hediye seti, LED ışıklı kitap okuma gözlüğü, kişiye özel isim yazılı kalemler, öğretmenler gününüz kutlu olsun çikolataları, yılın en iyi öğretmeni oscarı, isme özel erkek cüzdanı, kişiye özel sihirli kupa, kişiye özel harfli kol düğmesi, çiçek, saat, kravat, isme özel anahtarlık, kişiye özel 2022 ajanda, öğretmenlere özel masa saatleri bulunuyor.
KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER
Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular
"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm
Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık
"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere
Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta
İstiridye içinde gerçek inci kolye
En güzel çiçeklerden bir buket
ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER
Öğretmenlere özel mesajlı kahveler
Klasik öğretmen sözleri kupa bardak
Öğretmene özel hediye sepeti
Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu
En güzel kravat
Şık kol saati
Öğretmene özel prestijli hediye seti
En başarılı öğretmen ödül hediye seti