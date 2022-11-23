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Haberler Yaşam Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Kadın ve erkek öğretmene ne hediye alınır?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 00:11 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 00:11

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Kadın ve erkek öğretmene ne hediye alınır?

24 Kasım yaklaşırken Öğretmenler Günü hediyesi gündeme geldi. En güzel ve şık hediye seçenekleri arasında kravat, gömlek, özel ajanda ve defterler yer alabilir. Bunun yanı sıra üzerine öğretmeninizin ismini ve soy ismini yazdırarak hazırlatabileceğiniz, çok anlamlı hediye seçeneklerinden biri olarak görülebilir. Peki Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır, kadın ve erkek öğretmene ne hediye alınır? İşte en güzel ve anlamlı hediye önerileri…

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Kadın ve erkek öğretmene ne hediye alınır?

Ülkemizde ise öğretmenler günü her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. 2022 yılında ise bugün perşembe gününe denk gelecek. Öğrenciler öğretmenlerine en güzel hediyeleri almak için araştırmalara başladı. Peki Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Kadın ve erkek öğretmene ne hediye alınır?

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Kadın ve erkek öğretmene ne hediye alınır?

EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ

Öğretmenlere alınacak hediyeler arasında en başarılı öğretmen ödül hediye seti, LED ışıklı kitap okuma gözlüğü, kişiye özel isim yazılı kalemler, öğretmenler gününüz kutlu olsun çikolataları, yılın en iyi öğretmeni oscarı, isme özel erkek cüzdanı, kişiye özel sihirli kupa, kişiye özel harfli kol düğmesi, çiçek, saat, kravat, isme özel anahtarlık, kişiye özel 2022 ajanda, öğretmenlere özel masa saatleri bulunuyor.

KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular

"Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm

Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık

"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere

Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta

İstiridye içinde gerçek inci kolye

En güzel çiçeklerden bir buket

ERKEK ÖĞRETMENE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Öğretmene özel hediye sepeti

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

En güzel kravat

Şık kol saati

Öğretmene özel prestijli hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Kadın ve erkek öğretmene ne hediye alınır?
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