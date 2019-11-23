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  • Öğretmenler Günü şiirleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları!

şiirleri! Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları!

Her yıl 'da kutlanan geldi çattı. Bugün için en güzel, anlamlı mesajlar, 2,4,6 kıtalık şiirler bu anlam dolu günde öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bu nedenle 24 Kasım bugün en çok araştırılan konuların ilk sırasında yer alıyor. Öğretmenleri için çeşitli sürprizler hazırlayanlar 24 Kasım resimli Öğretmenler günü kutlama mesajları ile hediyelerini duygusal boyuta taşıyabilirler. Öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği günde öğrenciler en sevdiği şiirleri, mesajları ve sözleri okuyacak. Haberimizde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajlarına bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 10:34
Öğretmenler Günü şiirleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları!

için en güzel şiirler, mesajlar ve sözler yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu anlam dolu günde öğrenciler en güzel mesajları, sözleri ve şiirleri okuyacak. Öğrenciler, öğretmenlerinin bu önemli gününü en güzel ile kutlayacak. Merhametini ve ilgisini öğrencilerden esirmeyen öğretmenlerin günü 24 Kasım 1928'den itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Aydınlık bir geleceğin oluşması için öğrencileri bilgileri ile besleyen eğitimcilerin bu anlam dolu günü mesajlar, sözler ve şiirlerle kutlanacak. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları sizlerle…

Öğretmenler Günü şiirleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları!

ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak

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Öğretmenler Günü şiirleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları!

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…

Öğretmenler Günü şiirleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları!

Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz asırlarca geçmez,
Hayatım sayfa sayfa eseriniz,
Nasıl unuturuz anıları biz.

Öğretmenim gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.

O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir öğrencin var.
Cumhurbaşkanı senin talebendir,
Başbakan hesabı senden öğrenir.

Yıllar geçmiş bir zat elinizi öper,
Ben Milli Eğitim Bakanıyım der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.

Hatalı yazdıysam özür dilerim,
Satırlarda sınırlanmaz bu sevgim.
sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.

Gönlünüz ikinci baharı yaşar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Öğretmenim, gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun...

Muhittin YEGÜL

Öğretmenler Günü şiirleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları!

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla
Yarınlara el ele beraber koşanlarla,
Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,
Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren
Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adamıştır milletine hizmette.
Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen
Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

Öğretmenler Günü şiirleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları!

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Öğretmenler Günü şiirleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa ve uzun şiirleri, sözleri ve mesajları!

ÖĞRETMENİM

Okumayı yazmayı,
Sayıları saymayı,
Güzel resim yapmayı,
Sensin bana öğreten.

Büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi,
Yurduma hizmet etmeyi,
Sensin bana öğreten.

Kasabamı, köyümü,
Vatanımı, yurdumu,
Milletimi, soyumu,
Sensin bana öğreten.

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