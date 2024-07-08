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Giriş Tarihi: 08.07.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 23:27

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen çalışmayla ilgili son açıklamalar araştırılıyor. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları doğrultusunda meslekte şiddete yönelik düzenlemeden Milli Eğitim Akademisi'ne pek çok çalışma bekleniyor. Peki; MEB ÖMK taslağı çıktı mı, Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, son durum...

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 maddeleri Meclis'te görüşülüyor. Kanunda yapılacak iyileştirmeler ve düzenlemeler Bakan Tekin tarafından aktarılırken çalışmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ise merak konusu. Öğretmenlere yönelik şiddette verilen cezaların artırılması na yönelik o çalışma düzenlemede yer alıyor. Peki; MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı nedir, Meclis'ten geçti mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU 2024 SON DURUM

Bu hafta Meclis gündeminde yer alan Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da görüşülmesi ardından yürürlüğe alınması bekleniyor.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi içeriğinde neler var?

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Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Kanun teklifinde ilk imza sahibi AK Parti Ordu Milletvekili Nazım Maviş'in konuşmasından kesitler şöyle:

"Kanunla öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atamaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlenmektedir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlarla Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri ve teşkilat yapısına ilişkin hususların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Öğretmenlerin hizmet sınıfının değiştirilmesine dönük hükümler öğretmenlerin lehine ağırlaştırılmıştır. Teklifte yer alan disiplin hükümlerinin tamamı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, YÖK'ün Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne ve Türk Ceza Kanunu'nun hükümlerine dayandırılarak düzenlenmiştir"

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

İŞTE BEKLENEN MADDELER

Milli Eğitim Akademisi Kurulacak: Öğretmenlerin mesleğe hazırlanması noktasında kurulacak akademi ile hazırlık eğitimi verilecek.

Öğretmen Adaylarına Memur Katsayısında Ödeme: Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

Sözleşmeli Öğretmenlere Kadro: Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Atanan öğretmenler mazeret harici 1 yıl yer değişikliği yapamayacak.

Suç İşleyen Öğretmenin Görevine Son: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

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