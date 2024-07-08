Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 maddeleri Meclis'te görüşülüyor. Kanunda yapılacak iyileştirmeler ve düzenlemeler Bakan Tekin tarafından aktarılırken çalışmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ise merak konusu. Öğretmenlere yönelik şiddette verilen cezaların artırılması na yönelik o çalışma düzenlemede yer alıyor. Peki; MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı nedir, Meclis'ten geçti mi?