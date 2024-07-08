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Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
23:27
Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: MEB ile Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?
Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen çalışmayla ilgili son açıklamalar araştırılıyor. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları doğrultusunda meslekte şiddete yönelik düzenlemeden Milli Eğitim Akademisi'ne pek çok çalışma bekleniyor. Peki; MEB ÖMK taslağı çıktı mı, Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, son durum...