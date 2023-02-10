Haberler Yaşam OHAL nedir, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir? Olağanüstü Hal kararı yürürlükte! İşte OHAL ilan edilen iller

Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:37

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu felaketin ardından OHAL ilan edildi. Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana olmak üzere toplam 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, "OHAL nedir, neden ilan edilir, ne demek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, OHAL nedir, hangi durumlarda ilan edilir, ne demek? İşte detaylar.