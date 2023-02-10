Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu felaketin ardından OHAL ilan edildi. Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana olmak üzere toplam 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, "OHAL nedir, neden ilan edilir, ne demek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, OHAL nedir, hangi durumlarda ilan edilir, ne demek? İşte detaylar.