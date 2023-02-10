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Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:37

OHAL nedir, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir? Olağanüstü Hal kararı yürürlükte! İşte OHAL ilan edilen iller

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu felaketin ardından OHAL ilan edildi. Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana olmak üzere toplam 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, "OHAL nedir, neden ilan edilir, ne demek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, OHAL nedir, hangi durumlarda ilan edilir, ne demek? İşte detaylar.

OHAL nedir, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir? Olağanüstü Hal kararı yürürlükte! İşte OHAL ilan edilen iller

OHAL nedir, ne demek, hangi durumlarda ilan edilir soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem bölgesi için OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsayan OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından Olağanüstü Hal ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, OHAL nedir, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir, ne kadar sürecek? İşte detaylar.

OHAL nedir, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir? Olağanüstü Hal kararı yürürlükte! İşte OHAL ilan edilen iller

SON DAKİKA: OHAL TEZKERESİ TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

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OHAL nedir, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir? Olağanüstü Hal kararı yürürlükte! İşte OHAL ilan edilen iller

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

OHAL nedir, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir? Olağanüstü Hal kararı yürürlükte! İşte OHAL ilan edilen iller

HANGİ İLLERDE OHAL İLAN EDİLDİ?

3 ay süreli OHAL karar, depremin merkezi Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsayacak.

OHAL nedir, ne anlama gelir, hangi durumlarda ilan edilir? Olağanüstü Hal kararı yürürlükte! İşte OHAL ilan edilen iller

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, doğal afet durumlarında, olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirliyor.

TBMM olağanüstü hal süresini değiştirebilecek, her defasında 4 ayı geçmemek üzere süre uzatabilecek veya olağanüstü hal kaldırabilecek.

Olağanüstü hal süresince Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasa'nın 91. maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilecek.

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