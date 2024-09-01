Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
11:15
Okula uyum haftası programı ve ders saatleri: Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili uyum haftası kapsamında yarın çalıyor. 1. Sınıflar ve anaokulu öğrencilerinin okul ortamına adapte olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen okula uyum haftası programı ve ders saatleri belli oldu. Velilerin gündeminde ise Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor gibi sorular yer alıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamalar…