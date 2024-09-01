Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:15

Okula uyum haftası programı ve ders saatleri: Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili uyum haftası kapsamında yarın çalıyor. 1. Sınıflar ve anaokulu öğrencilerinin okul ortamına adapte olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen okula uyum haftası programı ve ders saatleri belli oldu. Velilerin gündeminde ise Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor gibi sorular yer alıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamalar…

Okula uyum haftası programı ve ders saatleri: Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor?

Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencilerinin öğrenme ortamına uyum sağlaması için düzenlenen okula uyum haftası yarın başlıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde okul öncesi, 1. Sınıf, 5. Sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. Sınıflara da uygulanacak olan uyum haftasına ilişkin Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor soruları cevap arıyor. İşte, okula uyum haftası programı ve ders saatleri…

Okula uyum haftası programı ve ders saatleri: Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor?

OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılında, okul öncesi eğitim görecek olan anaokulu öğrencileri ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocuklar için uyum haftası 2-6 Eylül tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okula uyum haftası programı ve ders saatleri: Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor?

UYUM HAFTASI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Anasınıfı;

Sabahçı grubun uyum eğitimleri 9.00-11.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Öğlenci grubun uyum eğitimleri 12.30-14.30 saatleri arasında yapılacaktır.

İlkokul;
1.sınıfların uyum eğitimleri 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Okula uyum haftası programı ve ders saatleri: Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor?

OKULA UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Uyum haftası süresince öğrencilerin okula devam etmeleri zorunlu değildir. Bu nedenle, veliler çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda serbest bırakılmıştır.

Okula uyum haftası programı ve ders saatleri: Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor?

OKULA UYUM HAFTASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Uyum programı kapsamında anasınıfı ve ilkokul 1 sınıf öğrencileri 2 Eylül Pazartesi ve 6 Eylül Cuma günü okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak. Uyum Haftası 2 gün olacak.

SON DAKİKA