Okula uyum haftası programı ve ders saatleri: Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor?

Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencilerinin öğrenme ortamına uyum sağlaması için düzenlenen okula uyum haftası yarın başlıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde okul öncesi, 1. Sınıf, 5. Sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. Sınıflara da uygulanacak olan uyum haftasına ilişkin Anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası zorunlu mu, dersler saat kaçta başlıyor soruları cevap arıyor. İşte, okula uyum haftası programı ve ders saatleri…