OKULLAR AÇILACAK MI?

Türkiye'de uzaktan eğitim sürerken tüm gözler 1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Türkiye Eğitim Derneği, haziranda okulların kapatılarak ağustosta tamamen açılmasını önerdi.

Prof. Necmi İlhan da riskli olmayan illerde eğitimin yüz yüze bir süre daha sürebileceğini belirtti. Türk Tabipler Birliği ise ilkokulların vaka sayısına bakılmaksızın önlemlerle açılmasını istedi.

1 HAZİRAN'DAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

Kademeli normalleşme döneminin sonuna yaklaşırken okulların durumu gündemde yer alıyor. Bazı kademelerde 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitim olacağı belirtilmişti. 1 Haziran sonrası ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 1 Haziran sonrasında okulların durumu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.