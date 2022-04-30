Haberler Yaşam Okullar bayramda tatil mi, hafta sonu ile birleşti mi? Ramazan Bayramı'nda okullar tatil mi, bayramda okul var mı yok mu?

Giriş Tarihi: 30.04.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 09:15

Okullar bayramda tatil mi, hafta sonu ile birleşti mi? Ramazan Bayramı'nda okullar tatil mi, bayramda okul var mı yok mu?

Bayramda okulların tatil olup olmadığı konusu, Ramazan bayramına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Şimdilerde "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl Pazartesi gününe denk gelirken tatilin hafta sonu ile birleşmesi bekleniyordu. Ancak beklendiği gibi olmadı. Peki, Okullarda bu karar geçerli mi, bayramda okullar tatil mi edildi? İşte tüm detaylar...