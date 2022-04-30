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Haberler Yaşam Okullar bayramda tatil mi, hafta sonu ile birleşti mi? Ramazan Bayramı'nda okullar tatil mi, bayramda okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 09:15

Okullar bayramda tatil mi, hafta sonu ile birleşti mi? Ramazan Bayramı'nda okullar tatil mi, bayramda okul var mı yok mu?

Bayramda okulların tatil olup olmadığı konusu, Ramazan bayramına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Şimdilerde "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl Pazartesi gününe denk gelirken tatilin hafta sonu ile birleşmesi bekleniyordu. Ancak beklendiği gibi olmadı. Peki, Okullarda bu karar geçerli mi, bayramda okullar tatil mi edildi? İşte tüm detaylar...

Okullar bayramda tatil mi, hafta sonu ile birleşti mi? Ramazan Bayramı’nda okullar tatil mi, bayramda okul var mı yok mu?

Ramazan Bayramına kısa süre kala bayram okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği de araştırma konusu haline geldi. MEB'den bayram tatili açıklaması beklenirken binlerce öğrenci ve veli "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. İşte okullarda son durum ve detaylar…

Okullar bayramda tatil mi, hafta sonu ile birleşti mi? Ramazan Bayramı’nda okullar tatil mi, bayramda okul var mı yok mu?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

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Okullar bayramda tatil mi, hafta sonu ile birleşti mi? Ramazan Bayramı’nda okullar tatil mi, bayramda okul var mı yok mu?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

Okullar bayramda tatil mi, hafta sonu ile birleşti mi? Ramazan Bayramı’nda okullar tatil mi, bayramda okul var mı yok mu?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.

Okullar bayramda tatil mi, hafta sonu ile birleşti mi? Ramazan Bayramı’nda okullar tatil mi, bayramda okul var mı yok mu?

Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

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