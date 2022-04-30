Bayramda okulların tatil olup olmadığı konusu, Ramazan bayramına sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Şimdilerde "MEB açıklaması ile 5-6 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günü okullar tatil mi, bayramda okul var mı, bayram tatili hafta sonuyla birleşecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl Pazartesi gününe denk gelirken tatilin hafta sonu ile birleşmesi bekleniyordu. Ancak beklendiği gibi olmadı. Peki, Okullarda bu karar geçerli mi, bayramda okullar tatil mi edildi? İşte tüm detaylar...