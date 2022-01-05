Okullar kapanacak mı, son durum ne? Omicron sebebiyle 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin son dakika açıklaması geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitimine devam ederken omicron varyantı telaşa sebebiyet veriyor. Hem öğrenciler hem veliler okullar kapanır mı, online eğitime geçilir mi sorusuna yanıt ararken Bakan Özer konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Buna ek olarak Başkan Erdoğan; "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki Okullar kapanacak mı, son durum ne? 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek? İşte MEB açıklamaları ile okullarda son durum