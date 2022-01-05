Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Okullar kapanacak mı, son durum ne? Omicron sebebiyle 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:00

Okullar kapanacak mı, son durum ne? Omicron sebebiyle 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin son dakika açıklaması geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitimine devam ederken omicron varyantı telaşa sebebiyet veriyor. Hem öğrenciler hem veliler okullar kapanır mı, online eğitime geçilir mi sorusuna yanıt ararken Bakan Özer konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Buna ek olarak Başkan Erdoğan; "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki Okullar kapanacak mı, son durum ne? 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek? İşte MEB açıklamaları ile okullarda son durum

Okullar kapanacak mı, son durum ne? Omicron sebebiyle 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek?

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu, okullar tekrardan kapanır mı sorusuna son günlerde yanıt aranıyor. Koronavirüs vaka artışı sebebiyle geçen sene tam kapanma yaşanırken bu seneki omicron varyantının aynı vakalara sebebiyet verip vermeyeceği merak ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinde okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor. Okulların kapanıp kapanmamasına ilişkin açıklama MEB'ten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki Okullar kapanacak mı, son durum ne? 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek? İşte son bilgiler…

Okullar kapanacak mı, son durum ne? Omicron sebebiyle 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okullar kapanmayacak. Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti. Konuyla ilglili bilgi gelince haberimizde yer alacaktır…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitimin devam edeceğini söyledi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

ERDOĞAN SON DURUMU AÇIKLADI!

Okulların kapanıp kapanmayacağı konusu bugünkü Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer aldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları aktarırken "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar kapanacak mı, son durum ne? Omicron sebebiyle 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.

Okullar kapanacak mı, son durum ne? Omicron sebebiyle 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Bakan Özer, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

Aynı zamanda okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini söyleyen Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." şeklinde konuştu.

Okullar kapanacak mı, son durum ne? Omicron sebebiyle 2022 MEB ile Okullar kapanır mı, online eğitime ne zaman geçilecek?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA