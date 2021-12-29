İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde yeni gündem uzaktan yani diğer tabirleriyle online ve çevrimiçi eğitime dönüş oldu. Son dönemde artan vaka ve hızla yayılan varyantlarla beraber bazı üniversiteler teorik derslerde online eğitime döndüğünü duyurdu. Bu açıklamaların ardından "Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de pozitif vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Peki, Okullar kapanacak mı, üniversiteler online eğitime mi geçecek, hangi okullar online eğitime geçti? İşte detaylar...