Yeni eğitim öğretim yılında gelecek döneme geri sayım başlarken bazı üniversitelerin online eğitime geçmesinin ardından binlerce kişi "Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze başlamıştı. Koronavirüs salgınında çeşitli varyantlarla beraber vaka sayılarının artması okulların yeniden uzaktan eğitime döneceği iddialarını da beraberinde getirdi. Peki, Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak, hangi okullar online eğitime geçti? İşte tüm detaylar...