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Giriş Tarihi: 29.12.2021 21:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 21:34

Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak? Hangi okullar online eğitime geçti?

Yeni eğitim öğretim yılında gelecek döneme geri sayım başlarken bazı üniversitelerin online eğitime geçmesinin ardından binlerce kişi "Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze başlamıştı. Koronavirüs salgınında çeşitli varyantlarla beraber vaka sayılarının artması okulların yeniden uzaktan eğitime döneceği iddialarını da beraberinde getirdi. Peki, Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak, hangi okullar online eğitime geçti? İşte tüm detaylar...

Okullar kapanacak mı, üniversiteler online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi okullar online eğitime geçti?

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde yeni gündem uzaktan yani diğer tabirleriyle online ve çevrimiçi eğitime dönüş oldu. Son dönemde artan vaka ve hızla yayılan varyantlarla beraber bazı üniversiteler teorik derslerde online eğitime döndüğünü duyurdu. Bu açıklamaların ardından "Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de pozitif vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Peki, Okullar kapanacak mı, üniversiteler online eğitime mi geçecek, hangi okullar online eğitime geçti? İşte detaylar...

Okullar kapanacak mı, üniversiteler online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi okullar online eğitime geçti?

ÜNİVERSİTELER ONLİNE EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararı aldığını duyurdu.

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Okullar kapanacak mı, üniversiteler online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi okullar online eğitime geçti?

Öte yandan iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini bildirdi.

Okullar kapanacak mı, üniversiteler online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi okullar online eğitime geçti?

Boğaziçi Üniversitesi ise 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

Okullar kapanacak mı, üniversiteler online çevrimiçi eğitim mi olacak? Hangi okullar online eğitime geçti?

Koç ve Boğaziçi üniversitelerinin online eğitim kararının ardından, finallerin yaklaşmasıyla kalabalık sınıf ortamında yüz yüze sınav olmaktan ve salgına yakalanmaktan endişe duyan birçok öğrenci, sosyal medya üzerinden üniversitelerine daha fazla önlem almaları konusunda taleplerini iletti.

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