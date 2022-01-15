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Haberler Yaşam Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu?
Giriş Tarihi: 15.01.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 21:32

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu?

Milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman tatil olacağına dair araştırmalarını sürdürürken bir diğer önemli konu ise okullarda yüz yüze eğitimin bitip bitmeyeceği oluyor. Vaka sayılarında yaşanan gözle görünür bir artış sebebiyle "Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?" sorusu tekrar gündeme geldi. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalar yakından takip edilirken Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda; okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu? İşte son durum!

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu?

"Okullar kapanacak mı?" sorusunun yanıtı, yeni haftanın gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunurken yüz yüze eğitime dair son gelişmeler, gündemdeki yerini koruyor. Peki; okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu? İşte konu ile ilgili yapılan son açıklamalar!

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca; "6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir." dedi

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Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu?

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakan Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Özer, 6 Eylül'den itibaren başlanan eğitim-öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini söyledi.

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Okulların ve yüz yüze eğitimin akıbeti sık sık gündeme geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' dedi.

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

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