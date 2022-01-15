Milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman tatil olacağına dair araştırmalarını sürdürürken bir diğer önemli konu ise okullarda yüz yüze eğitimin bitip bitmeyeceği oluyor. Vaka sayılarında yaşanan gözle görünür bir artış sebebiyle "Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?" sorusu tekrar gündeme geldi. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalar yakından takip edilirken Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda; okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman tatil, tamamen kapanıyor mu? İşte son durum!