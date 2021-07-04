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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak, 2021 yaz tatili ne zaman bitiyor? Tarih belli oldu! MEB takvimi ile Eylül'de okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 14:27

Okullar ne zaman açılacak, 2021 yaz tatili ne zaman bitiyor? Tarih belli oldu! MEB takvimi ile Eylül'de okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?

Yaz tatilinin gelmesiyle beraber ilkokul, ortaokul ve liselerde gözler yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı o tarih için "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?" sorusuna çevrildi. Uzunca bir süre uzaktan eğitim gören öğrenciler aşılamaların da hız kazanmasıyla yeni döneme okullarında devam etme ümidiyle geri sayıma başladı. Bu kapsamdaki tüm gelişmeler yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarihi duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB takvimi ile okullarda yeni dönemin başlangıç tarihi ve tüm detaylar…

Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile 2021-2022 okullar ne zaman açılıyor?

2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle beraber yaz tatili başlamıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle geçen bir senenin sonucunda ülkemizde vakalardaki azalışla beraber kısıtlamalar kaldırıldı. Bu noktada ise milyonlarca öğrenci yeni dönemde okullarında eğitim görebilme umuduyla tatillerine devam ediyor. Bu kapsamda Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Şeklindeki sorular son dönemde yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemin başlayacağı o tarihi duyurmuştu. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile 2021-2022 okullar ne zaman açılıyor?

YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile 2021-2022 okullar ne zaman açılıyor?

"Telafide Ben de Varım" programı başlıyor

Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta düzenlenecek.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile 2021-2022 okullar ne zaman açılıyor?
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.
Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi ile 2021-2022 okullar ne zaman açılıyor?

Okul öncesi eğitimden yararlanamayanlara da yaz okulu

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

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