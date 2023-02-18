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Giriş Tarihi: 18.02.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 07:55

Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? MEB açıklama ile okullar ne zamana kadar tatil, online mı olacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası iki hafta boyunca tatil edilmesinden sonra öğrenciler "okullar ne zaman açılacak, okullar ne zamana kadar tatil?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre deprem bölgeleri ile 71 ilde okulların açılış tarihi değişiklik gösterirken, afet bölgesindeki illerin durumu daha sonra belli olacak. Okullar online mı olacak sorusuna da cevap verilirken, eğitim yüz yüze devam edecek. Peki, okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte detaylar

Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? MEB açıklama ile okullar ne zamana kadar tatil, online mı olacak?

Okullar ne zamana kadar tatil, dersler online mı olacak soruları öğrenciler ve velileri tarafından aratılmakta. Üniversitelerin online derslere geçmesi sonrası MEB'e bağlı okullarda okuyan öğrenciler de okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor.

Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? MEB açıklama ile okullar ne zamana kadar tatil, online mı olacak?

71 İLDE OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi ilk etapta 13 Şubat'a kadar ertelendi.

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Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? MEB açıklama ile okullar ne zamana kadar tatil, online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan yeni açıklamaya göre, 71 ilde ve deprem bölgesindeki 10 ilde okulların açılış tarihi farklılık gösterecek.

Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? MEB açıklama ile okullar ne zamana kadar tatil, online mı olacak?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 il ve depremden etkilenen 10 il için alınan kararları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinin dışında kalan illerde okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye, tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Ancak afet bölgelerinde bu durum farklılık gösterecek. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bulunan okullar için ise 1 Mart tarihi işaret edildi. Nihai karar hasar tespit raporuna göre verilecek.

Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? MEB açıklama ile okullar ne zamana kadar tatil, online mı olacak?

Bakan Özer daha sonra yaptığı açıklamada tarihin net olmadığına işaret etti:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu hafta içinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

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