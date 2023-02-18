Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak, hangi gün? MEB açıklama ile okullar ne zamana kadar tatil, online mı olacak?

Giriş Tarihi: 18.02.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 07:55

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası iki hafta boyunca tatil edilmesinden sonra öğrenciler "okullar ne zaman açılacak, okullar ne zamana kadar tatil?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre deprem bölgeleri ile 71 ilde okulların açılış tarihi değişiklik gösterirken, afet bölgesindeki illerin durumu daha sonra belli olacak. Okullar online mı olacak sorusuna da cevap verilirken, eğitim yüz yüze devam edecek. Peki, okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte detaylar