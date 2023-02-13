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Haberler Yaşam YENİ MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:17 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:17

YENİ MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün?

Kahramanmaraş depremi ardından ilan edilen milli yas ve OHAL sonrası yeni kararlar alındı. Bu kararları ilki Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda tatil kararı oldu. Yaşanan felakette bir hafta tamamlanırken afet bölgesi başta olmak üzere 81 ilde okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde. Nakil gibi hakların tanındığı olağanüstü durumda tatil süresi de MEB açıklaması ile uzatıldı. Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde soruları yanıt arıyor. Peki, tüm Türkiye'de okullar ne zaman açılacak, deprem bölgesinde okullar hangi tarihte başlayacak? İşte, Bakan Özer'den açıklama!

YENİ MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün?

Okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde soruları Kahramanmaraş depremi ardından öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki yerini aldı. 25 binden fazla can kaybına neden olan asrın felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken sınava hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere okullar tatil mi, açılacak mı soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklamaları takip edilirken Bakan Özer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte başlayacak? İşte, okulların açılacağı tarih…

YENİ MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi ilk etapta 13 Şubat'a kadar ertelendi.

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YENİ MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan açıklamaya göre, tüm Türkiye'de okullar bir hafta daha kapalı kalacak.

YENİ MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün?

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

Ancak afet bölgelerinde bu durum farklılık gösterecek.

YENİ MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün?

Bakan Özer, açıklamasında; "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerine yer verdi.

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