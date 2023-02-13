Haberler Yaşam YENİ MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün?

Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:17 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:17

Kahramanmaraş depremi ardından ilan edilen milli yas ve OHAL sonrası yeni kararlar alındı. Bu kararları ilki Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda tatil kararı oldu. Yaşanan felakette bir hafta tamamlanırken afet bölgesi başta olmak üzere 81 ilde okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde. Nakil gibi hakların tanındığı olağanüstü durumda tatil süresi de MEB açıklaması ile uzatıldı. Okullar açılacak mı, ne zamana kadar tatil, kaç gün, hangi illerde soruları yanıt arıyor. Peki, tüm Türkiye'de okullar ne zaman açılacak, deprem bölgesinde okullar hangi tarihte başlayacak? İşte, Bakan Özer'den açıklama!